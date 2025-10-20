Netanyahu, sobre las voces contrarias a la ofensiva en Gaza: "Si les hubiera hecho caso, habríamos muerto"

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha defendido la importancia de "haber seguido adelante con la guerra" en la Franja de Gaza y ha asegurado que, "si hubiera hecho caso a las voces que pedían detenerla o rendirse, los israelíes habrían muerto envueltos en humo nuclear". Así se ha expresado durante una intervención ante el Parlamento, donde ha asegurado que gracias a la insistencia de su Gobierno, Hamás "sintió el frío filo del acero en su cuello y aceptó el acuerdo para la liberación de los rehenes".

"Esto se dio gracias al despliegue de las tropas en la ciudad de Gaza, su último bastión", ha recalcado.

"Fue entonces cuando Hamás entendió que se enfrentaba a su aniquilación. Si hubiera escuchado a los que me decían aquí y en la calle que había que detener la guerra... habríamos muerto y esto habría terminado con su victoria y la de todo el eje iraní", ha apuntado. En este sentido, ha asegurado que no habría dejado que la guerra "terminara con los términos establecidos por Hamás y con la ayuda de gobiernos de todo el mundo, con la ayuda de la prensa internacional".

"Reforzamos la capacidad de contención de Israel y trajimos de vuelta a nuestros rehenes, a todos los vivos. Algunos de los muertos, que siguen allí, también serán traídos de vuelta", ha asegurado.

"Hemos cimentado nuestro estatus como superpotencia, pero esto no ha terminado. Hamás violó ayer el alto el fuego con un ataque contra las fuerzas israelíes en Rafá", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que el alto el fuego "no permite a Hamás amenazar a Israel".

"Existe, y seguirá existiendo, un alto precio a pagar por agredirnos", ha añadido.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD Y UNA ECONOMÍA MÁS FUERTE

Netanyahu, que ha expresado que Israel "extiende la mano a todo aquel que desea vivir en paz", ha advertido de que estos "ya son pocos".

"La paz la hacen los fuertes, no los débiles, y ahora todo el mundo sabe que Israel es un país muy fuerte", ha resaltado.

"Para vencer a nuestros enemigos, debemos preservar la unidad", ha recalcado el primer ministro, que ha vuelto a acusar a la oposición de pasarse meses tratando de "poner fin a la guerra siguiendo los términos de Hamás".

"Al final de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego Hamás será eliminado", ha prometido, no sin antes garantizar que Israel tiene previsto reforzar su industria armamentística y "convertir al país en una superpotencia de la Inteligencia Artificial".

Netanyahu ha aventurado, a su vez, que el Gobierno tiene previsto aprobar próximamente el presupuesto para 2026, con la vista puesta en "reforzar la economía de Israel".

"La inflación está descendiendo, el shékel es fuerte y el desempleo está en su punto más bajo", ha continuado.

No obstante, ha sostenido que, debido a los embargos de armamento sufridos durante la ofensiva militar contra Gaza, el país "necesita reforzar su industria nacional y tendrá que invertir más en su seguridad", una cuestión de la que prevé hablar este martes con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que viajará al país.