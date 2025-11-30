Netanyahu solicita indulto en juicio por corrupción que dura ya varios años

JERUSALÉN, 30 nov (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó el domingo al presidente del país una solicitud de indulto en el juicio por corrupción que se le sigue desde hace años, alegando que el proceso penal obstaculiza su capacidad para gobernar y que el indulto serviría a los intereses de la sociedad israelí.

Netanyahu, el primer ministro más longevo del país, ha negado durante mucho tiempo los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Sus abogados afirmaron en una carta a la oficina del presidente que el primer ministro sigue creyendo que el proceso judicial desembocará en una absolución total.

"Mis abogados han enviado hoy una solicitud de indulto al presidente del país. Espero que todo aquel que lo desee por el bien del país apoye este paso", dijo Netanyahu en una breve declaración en video difundida por su partido político, el Likud.

(Reporte de Alexander Cornwell, Steven Scheer y Menna Alaa El-Din. Editado en español por Natalia Ramos)