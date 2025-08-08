Netanyahu traslada a Merz su "decepción" por el "embargo de armas" a Israel

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha trasladado este viernes al canciller de Alemania, Friedrich Merz, su "decepción" por la decisión del Gobierno alemán de imponer un "embargo de armas" a Israel como represalia por la orden para ocupar la ciudad de Gaza.

"En lugar de apoyar a Israel en su justa guerra contra Hamás, responsable del ataque más horrible contra los judíos desde el Holocausto, Alemania recompensa a Hamás", ha lamentado la oficina de Netanyahu, en su primera reacción a la orden anunciada este mismo viernes.

Netanyahu ha subrayado que "el objetivo de Israel no es tomar Gaza, sino liberar Gaza de Hamás y permitir que se establezca un gobierno pacífico", tesis a la que se agarra su administración para justificar la orden aprobada de madrugada para ampliar la ofensiva militar.

Alemania ha sido tradicionalmente un aliado clave de Israel en Europa, pero en estos últimos meses se había distanciado de las políticas de Netanyahu hasta que finalmente ha decidido no autorizar "hasta nuevo aviso" la exportación de equipos militares susceptibles de ser utilizados en la Franja de Gaza.

"La acción militar aprobada anoche por el gabinete israelí dificulta cada vez más", en opinión del Gobierno alemán, "la liberación de los rehenes y las negociaciones consensuadas para un alto el fuego" en el enclave.

El canciller alemán avisa a Israel de que tendrá que asumir una responsabilidad "aún mayor" hacia la población palestina en el momento en que comience la nueva ofensiva, razón de más para que permita "el acceso integral a la ayuda humanitaria, incluso para las organizaciones de la ONU y otras instituciones no gubernamentales".