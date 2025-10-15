Netanyahu vuelve al tribunal en su proceso por corrupción

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó el miércoles al tribunal de Tel Aviv para una nueva audiencia en su proceso por corrupción, abierto en mayo de 2020.

Netanyahu se presentó sonriente, con traje negro y corbata roja, rodeado de varios ministros. La comitiva fue abucheada por un grupo de manifestantes a su llegada a la corte.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el lunes en el Parlamento israelí un indulto para Netanyahu, acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza en tres casos distintos.

Esta nueva audiencia se produce dos días después del intercambio de los últimos rehenes israelíes que seguían con vida en Gaza por casi 2000 presos palestinos en el marco del alto el fuego impulsado por Washington.

Benjamin y Sara Netanyahu, su esposa, están acusados de haber aceptado productos de lujo por valor de más de US$260.000 por parte de multimillonarios a cambio de favores políticos.

En otros dos casos, Netanyahu está acusado de intentar negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes.

Netanyahu siempre ha negado haber cometido ningún delito y ha repetido que es víctima de una conspiración política para apartarlo del poder.

Durante su mandato actual, que comenzó a finales de 2022, Netanyahu propuso amplias reformas judiciales que, según sus rivales, buscaban debilitar el poder de los tribunales.

Este intento desencadenó protestas masivas que se disiparon con el estallido de la guerra en Gaza provocada por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

