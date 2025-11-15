Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica
MADRID, 15 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mantenido este sábado una conversación telefónica en la que han abordado la situación política en territorios como Gaza, Irán o Siria.
"Intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, incluyendo los acontecimientos en la Franja de Gaza en el contexto del alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros", ha informado la Presidencia rusa en un comunicado oficial.
Asimismo han tratado sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria", según el Kremlin.
La oficina de Netanyahu ha confirmado la llamada y ha destacado que fue "a iniciativa del presidente Putin" y que es la continuación de "una serie de conversaciones precedentes recientes" para "abordar cuestiones regionales".
