Netanyahu y Trump se reunirían en Estados Unidos el miércoles para discutir sobre Irán

7 feb (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reuniría con el presidente estadounidense, Donald Trump, el miércoles en Washington, donde discutirán las negociaciones con Irán, según informó el sábado la oficina de Netanyahu.

Funcionarios iraníes y estadounidenses mantuvieron conversaciones nucleares indirectas el viernes en Mascate, capital de Omán. Ambas partes afirmaron que se espera que pronto se celebren más conversaciones.

Un diplomático regional informado por Teherán sobre las conversaciones declaró a Reuters que Irán insistió en su "derecho a enriquecer uranio" durante las negociaciones con Estados Unidos y que la capacidad misilística de Teherán no se mencionó en las conversaciones.

Los funcionarios iraníes han descartado someter a debate los misiles de Irán, uno de los arsenales más grandes de Oriente Medio, y han afirmado que Teherán quiere que se reconozca su derecho a enriquecer uranio.

"El primer ministro cree que cualquier negociación debe incluir la limitación de los misiles balísticos y el cese del apoyo al eje iraní", afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado. (Reporte de Muhammad Al Gebaly y Hatem Maher, edición de Timothy Heritage. Editado en español por Natalia Ramos)