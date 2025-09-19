Netflix busca sucesor a su éxito español "La casa de papel"

En las fachadas de sus grandes estudios cerca de Madrid, Netflix muestra los carteles de sus grandes éxitos españoles, y es ahí donde la empresa, combinando técnicas tradicionales con nuevas tecnologías, intenta repetir el triunfo mundial de "La casa de papel".

El decorado de la Fábrica Nacional de Moneda de Madrid, atracada por ingeniosos delincuentes en la serie emitida por primera vez en 2017, ha dado paso esta vez a un gigantesco búnker.

Salas de deporte, jardín zen y restaurante chic se suceden en esta fortificación subterránea amarilla y azul, en el corazón de la nueva superproducción española de la plataforma, "El refugio atómico", que se estrena este viernes.

En el centro de este nuevo proyecto se encuentra el dúo formado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, productores y guionistas, que ya estaban detrás de "La casa de papel" (un proyecto producido inicialmente por la cadena Antena 3 con un presupuesto limitado antes de su compra a finales de 2017 por Netflix), "Sky Rojo" o, más recientemente, "Berlín", una serie derivada de uno de los personajes de "La casa de papel".

Todas estas producciones se convirtieron en símbolos de la internacionalización de los contenidos, cuyo éxito se debe, según Álex Pina, a sus particularidades y su arraigo geográfico. "Siempre estoy sorprendido" de como "una historia local exótica puede ser al mismo tiempo universal", explica a la AFP.

No hubo "que cambiar nada en términos de carácter, de narrativa, del ADN" de las series para mercados extranjeros, añadió. "No recuerdo ninguna conversación con Netflix" al respecto, sentenció Pina.

El gigante estadounidense del streaming, que llegó a España en 2015, inauguró sus primeros estudios fuera de Estados Unidos en abril de 2019, en las afueras del norte de Madrid. En total, la plataforma en línea ha producido cerca de 1000 películas y series en ciudades españolas desde 2017.

Y en Tres Cantos, en estos estudios de unos 22.000 m² que constituyen uno de los principales centros de creación audiovisual de Netflix en Europa, el grupo también ha apostado por tecnologías de vanguardia para intentar repetir el triunfo de su primer éxito mundial en un idioma distinto del inglés.

- "Reducir la brecha" -

En un amplio hangar, junto con algunos elementos de decorado físico, una enorme pantalla cubre un plató digital de 30 metros de largo y 6 de alto.

En él se suceden imágenes, estáticas o animadas, de carreteras rurales, un mar de nubes o un panorama de rascacielos.

"Este tipo de tecnología nos permite reducir la brecha entre la cinematografía española o europea y otras cinematografías, como la estadounidense", alaba Migue Amoedo, director artístico visual de "El refugio atómico", de la que "aproximadamente el 80%" se ha rodado en interiores.

"Aquí tenemos un poco de todo para rodar, producir y probamos muchas tecnologías por primera vez", añade el responsable de producción del centro madrileño, Víctor Martí, que también se alegra de ver una "narración local" ofrecida a un "público mundial".

Amoedo no oculta su ambición sobre esta distopía: "Lo más importante era intentar reproducir el éxito de 'La casa de papel'", afirma, recordando que fue un "punto de inflexión en la industria", que ahora ya conoce "los ingredientes" del éxito.

Netflix anunció en junio más de 1000 millones de euros (US$1184 millones) de inversión en sus producciones españolas de aquí a 2029, tanto para "apoyar la economía" del país como para "contar más grandes historias realizadas en España", según el codirector ejecutivo Ted Sarandos.

"Solo el año pasado, nuestros títulos españoles generaron más de 5000 millones de horas de visionado", ilustró Sarandos.

meg/mdm/al/du/pb