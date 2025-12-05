Netflix está en conversaciones exclusivas por activos de Warner Bros Discovery, según una fuente

Por Milana Vinn

5 dic (Reuters) - Netflix está en conversaciones exclusivas para comprar los estudios de cine y televisión de Warner Bros Discovery junto con sus activos de "streaming", en un acuerdo valorado en US$28 por acción que podría remodelar el panorama de los medios de comunicación, dijo una fuente a Reuters el jueves.

Se espera que la adquisición de los estudios y la filial de "streaming" de Warner Bros Discovery por parte del gigante del sector reduzca los costes de las plataformas para los consumidores al agrupar Netflix y HBO Max.

Netflix se ha convertido en el principal postor para los activos de Warner Bros Discovery, según informó Reuters a primera hora del día.

Bloomberg News informó de que Netflix ha ofrecido una de US$5.000 millones si los reguladores bloquean el acuerdo. El informe añadía que las empresas podrían anunciar el acuerdo en cuestión de días.

CNBC dijo anteriormente que Netflix había presentado una propuesta consistente en un 85% en efectivo por los activos que pretende adquirir.

Netflix y Warner Bros Discovery no respondieron inmediatamente cuando Reuters se puso en contacto para comentar estas informaciones de CNBC y Bloomberg.

La noticia de un posible acuerdo ha llevado a un consorcio de importantes figuras de la industria cinematográfica a instar al Congreso de EEUU a intervenir si la oferta de Netflix prospera, advirtiendo de la inminente crisis económica e institucional en Hollywood, informó Variety. Warner Bros Discovery está buscando otra ronda de ofertas de los pretendientes a finales del jueves, según el Wall Street Journal, después de que Paramount Skydance supuestamente acusara a Warner Bros Discovery de llevar a cabo un proceso de venta injusto que favorece a Netflix sobre otros licitadores.

Al parecer, Warner Bros Discovery recibió ofertas más ventajosas de los posibles licitadores, Paramount, Comcast y Netflix, esta semana después de pedirles que mejoraran las ofertas iniciales presentadas a finales de noviembre.

En la carta enviada al consejero delegado de Warner Bros Discovery, David Zaslav, el equipo jurídico de Paramount ha expresado su preocupación por la "imparcialidad y adecuación" del proceso de licitación, citando informaciones de los medios de comunicación que indican que la dirección de Warner Bros Discovery favorece la propuesta de Netflix, según una copia de la carta a la que tuvo acceso Reuters.

Paramount Skydance, dirigida por David Ellison, ha pedido confirmación sobre si Warner Bros Discovery ha formado un comité especial independiente de miembros imparciales del consejo para evaluar las ofertas y supervisar el proceso de venta, según la carta.

"Le instamos encarecidamente a que habilite dicho comité especial compuesto por consejeros sin apariencia potencial de parcialidad u obligaciones con otros cuyos intereses puedan diferir de los de los accionistas", dijo el equipo legal de Paramount en la carta.

Paramount y Comcast no respondieron inmediatamente a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios.

Paramount ha intentado comprar toda la compañía. En octubre, el consejo de Warner Bros Discovery había rechazado una oferta de aproximadamente US$60.000 millones de Paramount y posteriormente lanzó un proceso formal de venta. (Información de Milana Vinn en Nueva York, Harshita Mary Varghese y Arasu Kannagi Basil en Bengaluru, Juby Babu en Ciudad de México y Dawn Chmielewski; información adicional de Gursimran Kaur; edición de Leroy Leo, Maju Samuel y Mrigank Dhaniwala; edición en español de María Bayarri Cárdenas)