Netflix firma acuerdo de marketing conjunto con AB InBev para promocionar programas de TV y cerveza

22 sep (Reuters) - Netflix y Anheuser-Busch InBev informaron el lunes la firma de un acuerdo global de marketing conjunto para promocionar los títulos más vistos de la plataforma de streaming y los productos de la cervecera.

La asociación incluirá campañas vinculadas a series de Netflix como la británica "The Gentlemen" y la surcoreana "Culinary Class Wars", así como envases de edición limitada y promociones digitales.

Las empresas no han revelado los detalles financieros de la asociación.

AB Inbev, que fabrica las cervezas Budweiser, Stella Artois y Corona, anunciará en los programas en directo de Netflix, como la retransmisión del día de Navidad de la NFL, y colaborará en eventos destacados, como el Mundial de fútbol femenino de 2027.

El creciente impulso de Netflix a los deportes en directo ha dado a la plataforma nuevas oportunidades para atraer patrocinio y publicidad de marcas mundiales que buscan una gran audiencia.

El acuerdo se conoce en momentos en que el negocio publicitario de Netflix alcanza ya a más de 94 millones de usuarios en todo el mundo, aproximadamente dos años después de su lanzamiento.

Aunque todavía se encuentra en sus primeras fases, el nivel de publicidad se ve cada vez más como un potencial motor de crecimiento para la plataforma de streaming. (Reporte de Kritika Lamba en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)