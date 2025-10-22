Netflix ganó un 7,7% más en el tercer trimestre

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

La compañía de producción y distribución de contenido audiovisual en ‘streaming’ Netflix registró un beneficio neto de US$2547 millones (2192 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un avance del 7,7% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de Netflix entre julio y septiembre sumaron US$11.510 millones (9906 millones de euros), un 17,2% más que en el mismo periodo de 2024, incluyendo un avance del 17,3% en la facturación procedente de Estados Unidos y Canadá, hasta US$5072 millones (4365 millones de euros).

De su lado, los ingresos en la región EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) sumaron US$3699 millones (3183 millones de euros), un 18% más, mientras que en Latinoamérica facturó US$1371 millones (1180 millones de euros), un 10,5% más, y un 21,4% más en Asia Pacífico, con US$1369 millones (1178 millones de euros).

La compañía de Los Gatos, que ya no ofrece información sobre la evolución trimestral del número de suscriptores, destacó que el resultado operativo del tercer trimestre, que ascendió a US$3248 millones (2795 millones de euros), un 11,6% más, con un margen del 28%, “se situó por debajo del pronóstico de previsión”, tras incurrir en un gasto de aproximadamente US$619 millones (533 millones de euros) relacionado con una disputa en curso con las autoridades fiscales brasileñas.

“El impacto acumulado de este gasto redujo nuestro margen operativo del tercer trimestre de 2025 en más de cinco puntos porcentuales”, explicó la multinacional, que sin este impacto adverso habría superado sus previsiones de margen operativo. En cualquier caso, Netflix subrayó que no espera que este asunto tenga un impacto significativo en los resultados en el futuro.

De este modo, en los nueve primeros meses del año Netflix obtuvo un beneficio neto de US$8563 millones (7370 millones de euros), un 25,1% más que un año antes, mientras que los ingresos crecieron un 15,2%, hasta US$33.132 millones (28.515 millones de euros).

De cara al cuarto trimestre, Netflix anticipa una cifra de ingresos de US$11.960 millones (10.293 millones de euros), un 16,7% superior a la del año anterior, mientras que espera contabilizar un beneficio neto de US$2355 millones (2027 millones de euros), un 26% más.

Asimismo, la plataforma prevé unos ingresos para el conjunto de 2025 de US$45.100 millones (38.815 millones de euros), así como un margen operativo del 29%, un punto porcentual menos que lo previsto previamente como consecuencia del impacto de la situación en Brasil.