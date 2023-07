Netflix introduce un apartado que recopila series y películas descargadas y guardadas por cada usuario

25/07/2023 Interfaz de My Instagram. Netflix ha anunciado el lanzamiento de My Netflix, una nueva pestaña en la plataforma que sirve como ventanilla única para ofrecer series y películas recomendadas para cada usuario en base a sus 'me gusta', las que añadió al apartado 'Mi lista' y el contenido descargado en la plataforma. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NETFLIX