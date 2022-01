Netflix no cumple el objetivo de suscriptores y ofrece una previsión débil

Por Lisa Richwine

Los 谩ngeles, eeuu, 20 ene (reuters) - netflix inc no cumpli贸 con las previsiones de wall street de nuevos suscriptores y ofreci贸 una previsi贸n m谩s d茅bil de lo esperado para principios de 2022, ya que sus rivales encendieron una disputa por los espectadores de televisi贸n.

El mayor servicio de streaming del mundo sum贸 8,3 millones de clientes de octubre a diciembre, cuando lanz贸 nueva programaci贸n que incluy贸 pel铆culas repletas de estrellas como "Red Notice" y "Don't Look Up" y una nueva temporada de "The Witcher".

Los analistas del sector hab铆an previsto que Netflix sumara 8,4 millones, seg煤n datos de Refinitiv IBES.

Las acciones de Netflix ca铆an un 10% en las operaciones posteriores al cierre del jueves.

El total de suscriptores globales de la compa帽铆a alcanz贸 los 221,8 millones.

La semana pasada, Netflix subi贸 los precios en su mayor mercado, Estados Unidos y Canad谩, donde, seg煤n los analistas, el crecimiento est谩 estancado, y ahora busca expandirse en el extranjero.

La compa帽铆a se mont贸 en una monta帽a rusa durante la pandemia, con un fuerte crecimiento a principios de 2020, cuando la gente se quedaba en casa y las salas de cine estaban cerradas, seguido de una desaceleraci贸n en 2021.

Netflix capt贸 m谩s de 36 millones de clientes en 2020 y 18,2 millones en 2021. En 2022, se espera que el crecimiento de suscriptores de Netflix se estabilice y vuelva al ritmo registrado antes de la pandemia, seg煤n los analistas.

La pr贸xima programaci贸n de la compa帽铆a incluye nuevas entregas de "Ozark", "Bridgerton" y "Stranger Things" y un documental sobre Kanye West en tres partes.

Pero sus competidores, como Walt Disney Co y HBO Max, est谩n invirtiendo miles de millones en la creaci贸n de nuevos programas para hacerse con una parte del mercado del streaming.

Netflix report贸 ingresos en el cuarto trimestre de 7.710 millones de d贸lares, en l铆nea con las estimaciones. (Reporte de Lisa Richwine en Los 脕ngeles; reporte adicional de Eva Mathews y Tiyashi Datta en Bengaluru Editado en espa帽ol por Javier L贸pez de L茅rida)