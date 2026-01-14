Netflix prepara una oferta en efectivo por Warner Bros, según una fuente

Por Milana Vinn y Zaheer Kachwala

13 ene (Reuters) - Netflix se está preparando para hacer una oferta en efectivo por los estudios de Warner Bros Discovery y los negocios de "streaming", una fuente conocedora del proceso dijo a Reuters el martes. Según la fuente, los cambios están diseñados para acelerar una venta, que tardará meses en cerrarse y se ha enfrentado a la oposición de los políticos y de Paramount Skydance, que aspira a comprar Warner.

Bloomberg News informó de la noticia el martes. Netflix declinó hacer comentarios sobre el de Bloomberg, mientras que Warner Bros no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Al cierre del martes, las acciones de Netflix subían un 1,02% y las de Warner Bros, un 1,62%. Las acciones de Paramount permanecieron planas.

de Netflix por US$ 82.700 millones consistía inicialmente en efectivo y acciones por los activos de cine y "streaming" de Warner Bros, mientras que Paramount ofreció US$ 108.400 millones en efectivo por toda la compañía, incluido su negocio de televisión por cable.

Warner Bros se ha mostrado favorable a Netflix a pesar de las enmiendas a la oferta de Paramount, incluyendo un respaldo de capital de US$ 40.000 millones por parte del cofundador de Oracle, Larry Ellison, y padre del consejero delegado de Paramount, David Ellison.

El consejo de Warner Bros ha argumentado que la oferta de Paramount depende de una cantidad significativa de financiación de la deuda que aumenta el riesgo de cierre y que la oferta "sigue siendo inadecuada".

Paramount y Netflix han mantenido una acalorada batalla por Warner Bros, sus preciados estudios de cine y televisión y su extensa biblioteca de contenidos.

Sus lucrativas franquicias de entretenimiento incluyen "Harry Potter", "Juego de tronos", "Friends" y el universo de DC Comics, así como codiciadas películas clásicas como "Casablanca" y "Ciudadano Kane".

La guerra de ofertas se ha convertido en la batalla de adquisiciones más vigilada de Hollywood, mientras los estudios navegan por un panorama cada vez más dominado por las plataformas de "streaming" y la volatilidad de los ingresos de las salas de cine.

Mientras tanto, parlamentarios de todo el espectro político han expresado su preocupación de que una mayor concentración de los medios de comunicación podría aumentar los precios y reducir las opciones para los consumidores.

Paramount demandó el lunes a Warner Bros para obtener más información sobre la operación con Netflix y dijo que planeaba designar a miembros del consejo de Warner Bros.

Paramount ha argumentado que la oferta en efectivo de la compañía de US$ 30 por acción por la totalidad de Warner Bros es superior a la anterior oferta en efectivo y acciones de Netflix de US$ 27,75 por los estudios y activos de "streaming" y que superará más fácilmente los obstáculos regulatorios.

Netflix ha acordado una tasa de rescisión de US$ 5.800 millones si no puede obtener la aprobación de los organismos reguladores, mientras que Warner Bros estaría obligada a pagar al servicio de streaming una tasa de rescisión de US$ 2.800 millones por abandonar su acuerdo con Netflix. (Información de Milana Vinn en Nueva York, Zaheer Kachwala y Chandni Shah en Bengaluru; edición de Anil D'Silva, Sumana Nandy y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)