Netflix presenta oferta modificada totalmente en efectivo por Warner Bros, obtiene apoyo de su consejo

Por Dawn Chmielewski

LOS ÁNGELES, 20 ene (Reuters) - Netflix cambió a una oferta totalmente en efectivo por los estudios y negocios de streaming de Warner Bros Discovery con el apoyo unánime del consejo de administración del propietario de HBO, sin aumentar el precio de US$ 82.700 millones, en un esfuerzo por cerrar la puerta a los esfuerzos de su rival Paramount.

Tanto Netflix como el operador de estudios Paramount codician a Warner Bros por sus estudios de cine y televisión, su amplia biblioteca de contenidos y sus grandes franquicias como "Juego de Tronos", "Harry Potter" y los superhéroes de DC Comics Batman y Superman.

Warner Bros ha rechazado a Paramount, dirigida por David Ellison, que ha modificado sus condiciones y ha emprendido una agresiva campaña mediática para tratar de convencer a los accionistas de que su oferta es superior.

Según el acuerdo revisado, Netflix pagaría a los accionistas de Warner Bros US$ 27,75 por acción en efectivo por los estudios de cine y televisión, la extensa biblioteca y su servicio de streaming HBO Max, en lugar de una mezcla de efectivo y acciones, según una presentación regulatoria el martes.

Las acciones de Netflix subían un 0,7% antes de la apertura del mercado. Las acciones de Paramount bajaban un 1% y las de Warner Bros apenas variaban.

ACCIONES DE NETFLIX HAN CAÍDO

Las acciones de Netflix han caído casi un 15% desde que se anunció la fusión el 5 de diciembre, cerrando a US$ 88 por acción el viernes, muy por debajo del precio mínimo de US$ 97,91 de la oferta original. Esa caída formaba parte del argumento de Paramount de que su oferta era superior.

Anteriormente, el gigante del streaming ofrecía US$ 23,25 en efectivo y US$ 4,50 en acciones de Netflix.

"La contraprestación de la fusión es una cantidad fija en efectivo que será pagada por una compañía con grado de inversión, proporcionando a los accionistas (de Warner Bros) certeza de valor y liquidez inmediatamente después del cierre de la fusión", dijo Warner Bros en la presentación regulatoria del martes.

El consejo de Warner Bros también reveló su valoración de Discovery Global, una escisión prevista que incluirá activos de televisión como CNN y TNT Sports y el servicio de streaming Discovery+.

El consejo ha mantenido que el acuerdo de fusión con Netflix es superior a la oferta en efectivo de US$ 30 por acción de Paramount Skydance porque los inversores de Warner Bros mantendrían una participación en Discovery Global, que cotiza por separado.

Los asesores de Warner Bros utilizaron tres enfoques distintos para valorar Discovery Global. El precio más bajo al que llegaron fue de US$ 1,33 por acción, aplicando un valor único a toda la empresa. El extremo superior del rango que determinaron fue un precio de US$ 6,86 por acción, en caso de que la escisión se viera implicada en un futuro acuerdo.

Paramount ha afirmado que la escisión del negocio de cable, elemento central de la oferta del gigante del streaming, carece de valor.

El licitador rival acudió a los tribunales el 12 de enero para acelerar la divulgación de esta información, para que los inversores pudieran evaluar las ofertas competidoras por Warner Bros. Un juez del tribunal de Delaware rechazó la petición, al considerar que Paramount no había demostrado que sufriría un daño irreparable por la supuesta divulgación insuficiente sobre el negocio de televisión por cable de Warner Bros.

Paramount Skydance no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Warner Bros reiteró sus razones para rechazar la oferta de Paramount, diciendo que su oferta todo en efectivo de US$ 30 por acción era insuficiente después de factorizar el "precio y numerosos riesgos, costos e incertidumbres".

Una fusión con Netflix dejaría a la empresa combinada con unos US$ 85.000 millones de deuda, frente a los US$ 87.000 millones de Paramount. Pero Netflix vale mucho más, con una valoración de mercado de US$ 402.000 millones, frente a los US$ 12.600 millones de Paramount.

La alianza con Netflix estaría menos apalancada -con un coeficiente de apalancamiento inferior a cuatro- que el coeficiente de alrededor de siete de Paramount.

Netflix también tiene una calificación crediticia de grado de inversión, mientras que los bonos de Paramount están calificados como basura por S&P y es probable que sufran más presiones, dijo Warner Bros en su presentación. (Reporte de Dawn Chmielewski en Los Ángeles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)