Netflix se desploma, los inversores empiezan a cuestionar su elevada valoración

Por Kritika Lamba y Kanchana Chakravarty

22 oct (Reuters) - Las acciones de Netflix caían más de un 8% el miércoles, ya que las perspectivas del gigante del streaming para el próximo trimestre dejaron perplejos a los inversores a pesar de una sólida programación que incluye la última temporada de "Stranger Things".

Los inversores se han acostumbrado a los habituales resultados de la empresa por sobre las expectativas del mercado, que han impulsado a sus acciones a una ganancia de más del 360% en los últimos tres años, superando con creces a gigantes de los medios de comunicación como Walt Disney e incluso a las tecnológicas Apple y Alphabet.

El éxito arrollador de la serie animada "KPop Demon Hunters" ha atraído aún más la atención.

Pero desde que alcanzó su máximo en junio, las acciones han bajado un 7%, señal de que los inversores se muestran cada vez más cautelosos ante su elevada valoración y la falta de detalles sobre el crecimiento de suscriptores. El múltiplo precio/beneficios de la empresa es de casi 40, mucho más que el de otras empresas de medios de comunicación y grandes tecnológicas.

"Las acciones han disfrutado de una fuerte racha este año, por lo que las expectativas ya eran altas, y con la valoración por encima de su promedio a largo plazo, hay una presión añadida no sólo para cumplir, sino para superar", dijo Matt Britzman, analista sénior de renta variable de Hargreaves Lansdown.

Netflix prevé unos ingresos de US$11.960 millones en el cuarto trimestre, frente a los US$11.900 millones estimados por Wall Street. Los ingresos del tercer trimestre se situaron más o menos en línea con las previsiones, en US$11.500 millones, según datos de LSEG.

La empresa se ha aventurado en la publicidad y los videojuegos para diversificar sus fuentes de ingresos, pero estos negocios han tenido dificultades debido a los cambios de liderazgo y estrategia, así como a la competencia.

Para el tercer trimestre, Netflix dijo que registró su mejor trimestre de ventas de publicidad en la historia, sin revelar una cifra.

"Netflix debe demostrar pronto que su programa de anuncios puede acelerar el crecimiento para justificar un múltiplo por las nubes", dijeron los analistas de Wedbush, calificando la última orientación de la compañía como "decepcionante" después de varios trimestres de resultados sobresalientes.

Netflix dejó de comunicar cifras de abonados a principios de 2025.

La compañía está apostando por sus principales lanzamientos hasta final de año, que incluyen "Stranger Things" y dos partidos de la NFL que se retransmitirán en directo el día de Navidad.

Sin embargo, los analistas de Evercore ISI sugirieron a los inversores que compraran cualquier caída de las acciones, señalando que sus competidores Disney+ y HBO Max han aumentado sus precios de suscripción, lo que da a Netflix mucho margen para aumentar sus propias tarifas.

(Reporte de Kanchana Chakravarty y Kritika Lamba en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)