Neto y Enzo colocan al Chelsea segundo provisional de la Premier League

Con goles del portugués Pedro Neto y del argentino Enzo Fernández, el Chelsea se impuso por 2-0 en su visita al Burnley y se coloca segundo provisional en la Premier League, este sábado en la apertura de la 12ª jornada del campeonato inglés.

No fue un triunfo fácil para los Bleus, pero aprovecharon la primera ocasión clara del partido para ponerse por delante en el marcador: centro desde la izquierda de Jamie Gittens y cabezazo en plancha de Neto entrando en el segundo palo (37').

Frente a un equipo local poco eficaz con la pelota, Neto estuvo cerca de marcar un segundo tanto, pero su derechazo se estrelló en la madera (62').

No fue hasta a falta de dos minutos para el tiempo reglamentado, cuando Fernández sentenció con un remate a placer a centro de Marc Guiu en una gran jugada de todo el equipo Gunner, que comenzó su portero David Raya.

Ambos goleadores sumaron su cuarto tanto en 12 jornadas de la Premier League.

Gracias a este triunfo, que llega antes de que el Chelsea reciba el martes al Barcelona en la 5ª jornada de la Premier League, los Bleus alcanzan los 23 puntos y se colocan a tres del líder Arsenal, que domingo disputará el derbi del norte de Londres contra el Tottenham.

El Manchester City, ahora tercer con 22 puntos, cierra la jornada del sábado (17H30 GMT) visitando al Newcastle (14º).

