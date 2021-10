Nets: Irving no podrá jugar hasta que se vacune

NUEVA YORK (AP) — Kyrie Irving no podrá jugar con los Nets de Brooklyn hasta que se vacune.

Los Nets anunciaron el martes que Irving no jugará o entrenará con ellos hasta que sea un participante a plenitud, desechando la idea que el astro podría actuar únicamente en los partidos fuera de casa.

Irving no ha confirmado si se ha vacunado y pidió privacidad tras hablar en el día de medios del equipo vía Zoom, el 27 de septiembre. Pero ha sido visto pocas veces con el equipo en Nueva York, ciudad en la que hay un requerimiento de vacunación contra el coronavirus para los deportistas que jueguen o entrenen en sitios públicos.

“Kyrie ha dejado claro que tomó una decisión en cuanto a este asunto y al final será cuestión de lo que él decida”, dijo el gerente general Sean Marks. “Respetamos el hecho que tiene un facultad, puede tomarla solo y por el momento lo que es mejor para la organización es el rumbo que estamos tomando”.

Los equipos no están autorizados para revelar los detalles privados de la salud de sus jugadores. Pero a la pregunta el martes de si Irving estaba vacunado, Marks dijo: “Si estuviera vacunado, no estaríamos teniendo esta discusión. Creo que eso está claro”.

Marks indicó que la decisión fue tomada por él junto al dueño Joe Tsai. Agregó que la definieron tras una consulta con Irving y sus allegados.

Irving no había podido siquiera entrenar con los Nets en Nueva York hasta el viernes, cuando la ciudad le informó al equipo que sus instalaciones de prácticas son consideradas como un espacio privado.

Posteriormente, Irving se unió al equipo en una práctica en el exterior el sábado y realizó ejercicios con el equipo el domingo, pero no disputó el encuentro de exhibición en Filadelfia el lunes.

El entrenador Steve Nash ha dicho que los Nets sabían que no contarían con Irving durante varios partidos. Por el momento serán todos.

“Es imprescindible que continuemos trabajando en la cohesión del equipo y mantenernos auténticos con respecto a nuestros valores de unidad y sacrificio”, dijo Marks. “Nuestras metas de un campeonato para la temporada no han cambiado y para lograr estas metas cada uno de los integrantes de la organización necesita ir en la misma dirección”.

“Estamos emocionados por el inicio de la temporada y esperamos tener una campaña exitosa que enorgullezca a Brooklyn”, añadió.

Con Kevin Durant, James Harden e Irving, los Nets eran considerados favoritos al título de la NBA. Quedaron eliminados en la segunda ronda por los Bucks de Milwaukee en los pasados playoffs, después de que Irving sufrió un esguince en el tobillo y se perdió los últimos tres juegos.

Los jugadores de la NBA no necesitan estar completamente vacunados, pero necesitan someterse a más pruebas y restricciones para participar de las actividades con sus compañeros. La liga había dicho que los jugadores no recibirán su salario por los encuentros que se pierdan si no son elegibles para jugar.

Marks indicó que Irving recibirá su paga por los encuentros de visitante.