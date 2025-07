Nets mandan a Cam Johnson a Nuggets por Michael Porter Jr. y una selección de draft, dice fuente AP

NUEVA YORK (AP) — Los Nets de Brooklyn están intercambiando a Cam Johnson con los Nuggets de Denver por Michael Porter Jr. y una selección de primera ronda del draft, dijo el lunes una persona con conocimiento de los detalles.

El intercambio de aleros poco después de que se abriera la agencia libre envía a Johnson de regreso a la Conferencia Oeste, donde ayudó a Phoenix a llegar a las Finales de la NBA en 2021, dos años antes de que Porter ayudara a los Nuggets a ganar el título.

Los Nets recibirán la selección de primera ronda de 2032 de los Nuggets en el acuerdo, lo cual la persona confirmó a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no hubo un anuncio oficial. Fue reportado primero por ESPN.

Johnson promedió 18,7 puntos en 57 juegos la temporada pasada, un máximo de su carrera. Los Nets lo adquirieron cuando enviaron a Kevin Durant a los Suns en la fecha límite de cambios de 2023 y hubo especulaciones durante toda la temporada de que podría ser traspasado a un contendiente por un equipo de Brooklyn que está en reconstrucción.

Los Nets ya habían traspasado a Mikal Bridges, el amigo cercano de Johnson que llegó con él en el acuerdo de Durant, a los Knicks el verano pasado en un intercambio que les dio cinco selecciones de primera ronda.

Ahora obtienen otra junto con Porter, quien promedió 18,2 puntos en 77 juegos, todos como titular, la campaña pasada. Pero se lesionó el hombro en una disputa por un balón suelto en la primera ronda de los playoffs y tuvo problemas con su tiro en la derrota de Denver en siete juegos ante el eventual campeón Oklahoma City en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Porter ha promediado 16,2 puntos en sus seis temporadas en la NBA.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.