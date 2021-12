Nets planean jugar en Navidad; NBA evalúa protocolos

NUEVA YORK (AP) — Los Nets de Brooklyn tienen suficientes jugadores para volar a Los Ángeles y jugar el partido programado en Navidad contra los Lakers, aunque Kevin Durant podría no estar entre ellos.

El entrenador Steve Nash dijo el jueves que James Harden cumplió ya con los protocolos de salubridad de la NBA. Sin embargo, el estratega canadiense no espera que algunos de sus jugadores que permanecen todavía dentro de los protocolos puedan salir a tiempo para el partido.

Entre ellos estaría Durant, el líder anotador de la liga.

El que Brooklyn planee jugar el sábado es una señal positiva, así como que el coach de Chicago, Billy Donovan, anunciara después del entrenamiento del jueves que los Bulls ya no tienen más jugadores dentro de los protocolos. Chicago tenía a 10 integrantes en esa lista la semana pasada, cuando la liga pospuso dos de sus encuentros en consecuencia.

Los últimos tres duelos programados para los Nets fueron pospuestos — entre nueve partidos en total que se aplazaron hasta ahora — cuando un brote de coronavirus dejó a 10 jugadores dentro de los protocolos. Nash dijo que Harden, Paul Millsap y Jevon Carter ya habían superado protocolos, aunque los novatos Cam Thomas, Kessler Edwards y David Duke Jr. cayeron recientemente en éstos.

Los equipos necesitan un mínimo de ocho jugadores disponibles para iniciar un partido. Nash aseguró que tienen más que suficientes para cumplir con ello.

Pero es incierto si realizarán otro entrenamiento antes del partido del sábado. Nash señaló que apenas en el último día los jugadores sanos pudieron regresar a las instalaciones del equipo para realizar trabajos individuales

“Es complicado. No hemos podido hacer mucho, pero hacemos lo que podemos para continuar adaptándonos a las reglas y a los mandatos que nos llegan”, añadió Nash.

Al mediodía del jueves, con base en los reportes de lesiones de los equipos o declaraciones similares, más de 90 jugadores de la NBA estaban lidiando con algún tema relacionado con el coronavirus — generalmente pruebas positivas, aunque no siempre es el caso.

La lista incluye a estrellas como Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic y Trae Young. Los tres iban a jugar en los cinco partidos calendarizados en las fiestas de Navidad.

La NBA y el sindicato de jugadores discuten si cambiar los protocolos actuales para el regreso de los basquetbolistas que han dado positivo. Dicho retorno suele llevar 10 días o más.

Esto lo comentó The Associated Press una persona con conocimiento de la negociación, quien solicitó el anonimato debido a que no hay nada concreto.