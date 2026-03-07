Neuer recae de su lesión muscular y se perderá el duelo de Champions ante Atalanta

Tocado en el gemelo de la pierna izquierda desde mediados de febrero, el portero y capitán del Bayern Múnich, Manuel Neuer, recayó el viernes de su lesión y se perderá, al menos, el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes contra el Atalanta.

Neuer "Sufrió una pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo durante la victoria por 4-1 contra el Borussia Mönchengladbach", informó este sábado en un comunicado el club bávaro.

Si bien el Bayern no precisó el tiempo de baja del veterano arquero, el diario Bild estimó que Neuer estará ausente de las canchas durante dos semanas.

Neuer no disputará por lo tanto el partido de ida de octavos de Champions el martes en Bérgamo, y tampoco llegaría al partido de vuelta en Múnich previsto para el 18 de marzo.

Su sustituto será el joven Jonas Urbig (22 años), quien llegó al Bayern en enero de 2025.

Esta temporada ha disputado 11 partidos, de los que ocho en Bundesliga y uno en Champions, en la última jornada de la fase de liguilla (victoria 2-1 de los alemanes en Eindhoven contra el PSV).