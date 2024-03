Neuralink ha compartido una demostración del funcionamiento de su primer dispositivo Telepathy, un implante cerebral con el que el paciente es capaz de llevar a cabo acciones como controlar el ratón del ordenador, jugar al ajedrez y reproducir música, todo ello con señales directas desde el cerebro.

La compañía tecnológica propiedad de Elon Musk, que fue fundada en 2017 como un proyecto centrado en la integración de tecnología de Inteligencia Artificial (IA) en el cerebro humano, comenzó probando implantes de cerebro en animales.

En este sentido, en el año 2021, desde Neuralink lograron implantar 2.000 electrodos en la corteza motora de un macaco para registrar el movimiento coordinado de su mano y brazo al utilizar un 'joystick' y, posteriormente, lograr que el animal llevase a cabo estos movimientos directamente con la mente.

Tras esta prueba, Musk aseguró que, en versiones futuras, los implantes del cerebro permitirían que las personas con paraplejia pudieran volver a caminar mediante el envío de señales a neuronas motoras o sensoriales.

Siguiendo esta línea, en enero de este año Musk dio a conocer Telepathy, el primer dispositivo de Neuralink diseñado para ayudar a las personas que han perdido la movilidad de sus miembros a controlar con la mente un 'smartphone' o un ordenador. En ese momento también compartió que realizaron el primer implante en un humano con dicho dispositivo.

Ahora, Neuralink ha compartido una primera demostración de las capacidades que ha desarrollado dicha persona a través de la interfaz cerebro-ordenador (BCI) Telepathy, detallando que es capaz de llevar a cabo movimientos con el ratón de un ordenador y, por tanto, de navegar entre sus aplicaciones e interfaz, todo ello a través de impulsos que provienen del cerebro, sin utilizar las manos.

El paciente, Nolan Arbaug, que sufrió un accidente de buceo hace ocho años quedando completamente paralizado de cuello para abajo, aparece jugando al ajedrez en un ordenador. Para ello, es capaz de controlar los movimientos del ratón y, así, mover las piezas con la mente a través del dispositivo Telepathy.

Así lo ha dado a conocer la compañía tecnológica a través de un directo en la red social X (antigua Twitter), en el que también aparece un ingeniero de Neuralink ayudando a Arbaugh a explicar cómo ha desarrollado sus habilidades con el implante cerebral.

En concreto, tal y como ha detallado, tras la cirugía empezaron probando distintas acciones, sobre todo, relacionadas con llevar a cabo movimientos de sus extremidades. Para ello, trabajaron en intentar mover sus manos "hacia la derecha, izquierda, adelante y hacia atrás".

Al intentar realizar estos movimientos, Arbaugh ha detallado que se le hizo más sencillo entrenar para "empezar a imaginar movimientos" y, así comenzó a entender cómo imaginar el cursor del ordenador moviéndose.

Igualmente, el usuario también muestra cómo es capaz de pausar y reproducir música desde el ordenador, y señala que, con el implante, también ha podido jugar al videojuego Civilization VI, algo que, según ha dicho, no le habían permitido anteriormente otros dispositivos de control.

Asimismo, Arbaugh ha subrayado que ha sido capaz de utilizar el implante Telepathy durante alrededor de ocho horas de forma continua, gracias a la autonomía de su batería. "No puedo describir lo genial que es ser capaz de hacer esto. Ha cambiado mi vida", ha manifestado.

No obstante, el paciente ha señalado que el implante de Neuralink "no es perfecto" y que todavía "hay mucho trabajo por hacer". De hecho, ha admitido que inicialmente tuvieron algunos problemas. "No quiero que la gente piense que este es el final del viaje. Hay mucho por hacer", ha concluido.