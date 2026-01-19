Nevada récord en este de Rusia genera frustración, diversión y enormes ventisqueros urbanos

PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, Rusia, 19 ene (Reuters) - La mayor nevada de los últimos 60 años en la península de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, ha dejado enormes ventisqueros de varios metros de altura que han bloqueado las entradas de los edificios y enterrado coches, según las imágenes de Reuters y las estaciones de control meteorológico.

En algunas zonas han caído más de 2 metros de nieve en la primera quincena de enero, después de 3,7 metros en diciembre, según las estaciones de control meteorológico.

Imágenes de Reuters mostraban coches casi completamente enterrados en metros de nieve y vehículos con tracción a las cuatro ruedas luchando por traccionar, o simplemente bloqueados por grandes montones de nieve.

Los vecinos se vieron obligados a desenterrar los caminos de entrada a los edificios de apartamentos.

"Mañana pienso dar un paseo por la ciudad, aunque por desgracia el coche lleva un mes aparcado en un montón de nieve", declaró Lydmila Moskvicheva, fotógrafa de Petropavlovsk-Kamchatsky, una ciudad portuaria situada a 6.800 km al este de Moscú.

Los videos publicados en los medios de comunicación rusos mostraban a los habitantes caminando sobre la nieve acumulada junto a los semáforos y montones de nieve de varios metros de altura que bordeaban las carreteras.

Algunos saltaban desde las acumulaciones de nieve por diversión. (Reportaje de Reuters; redacción de Guy Faulconbridge; editado en español por Juana Casas)