Nevadas y lluvias dejan 61 muertos y 110 heridos en Afganistán

KABUL (AP) — Intensas nevadas y lluvias han causado la muerte de más de 60 personas y han herido a más de 100 en todo Afganistán en tres días, informó el sábado la agencia de gestión de desastres del país, mientras las autoridades luchaban por abrir caminos y acceder a las aldeas aisladas

El portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, Yousaf Hammad, afirmó que 61 personas habían muerto y 110 resultaron heridas, mientras que 458 hogares habían sido completamente o parcialmente destruidos y cientos de animales habían muerto en 15 de las 34 provincias de Afganistán. Los números, dijo, podrían cambiar a medida que las autoridades recopilen más información de las provincias

Afganistán es altamente vulnerable a eventos climáticos extremos, con nieve y lluvias intensas que provocan inundaciones repentinas que a menudo matan a docenas, o incluso cientos, de personas a la vez. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones repentinas durante la primavera

Décadas de conflicto junto con una infraestructura deficiente, una economía en dificultades, la deforestación y los efectos del cambio climático han amplificado el impacto de tales desastres, particularmente en áreas remotas donde muchas casas están construidas de barro y ofrecen escasa protección contra diluvios repentinos o fuertes nevadas

Las provincias orientales del país también siguen luchando por recuperarse de los devastadores terremotos que ocurrieron el año pasado, a finales de agosto y nuevamente en noviembre, destruyendo aldeas y matando a más de 2.200 personas

Aquellos desplazados por los terremotos son particularmente vulnerables al frío extremo y las malas condiciones climáticas. En diciembre, UNICEF dijo que 270.000 niños en las áreas afectadas por los terremotos estaban en "grave riesgo de enfermedades potencialmente mortales relacionadas con el frío"

A principios de este mes, las Naciones Unidas dijeron que Afganistán "seguirá siendo una de las mayores crisis humanitarias del mundo en 2026". La ONU y sus socios humanitarios lanzaron un llamamiento de US$1.700 millones para asistir a casi 18 millones de personas en necesidad urgente en el país

