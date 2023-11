(Cambia redacción, añade cita de directivo)

8 nov (Reuters) - El desarrollador estadounidense de gas natural licuado (GNL) New Fortress Energy ha pospuesto a diciembre el inicio comercial de la primera planta para producir GNL en México, informaron directivos de la empresa el miércoles, debido a retrasos en la recepción de infraestructura.

Inicialmente la empresa había previsto arrancar en septiembre las operaciones comerciales de la planta flotante de GNL de 1.4 millones de toneladas anuales situada frente a las costas de Altamira, en México, con la salida del primer cargamento para exportaciones en octubre.

New Fortress, que hizo el anuncio durante su reporte de resultados del tercer trimestre, dijo que el gas para el primer tren de licuefacción provendrá del gasoducto Sur de Texas-Tuxpan.

"En 31 meses, nos enorgullece anunciar que tenemos gas en el sistema y esperamos concluir la puesta en marcha a finales de año", dijo el director de finanzas de New Fortress, Christopher Guinta, refiriéndose al tiempo que tomó completar el primer tren de Altamira.

La empresa, que ha dicho que el primer tren para el proyecto Fast LNG (FLNG) en Altamira costaría unos 1,000 millones de dólares, no difundió un cronograma para los trenes 2-5 que también contempla construir.

Sin embargo, dijo que está considerando la posibilidad de desplegar una parte de la infraestructura necesaria para algunos de los futuros trenes de Altamira en tierra, lo que requeriría permisos separados del Departamento de Energía de Estados Unidos.

La empresa ha previsto que los trenes 2 y 3 de Altamira costarán unos 900 millones de dólares cada uno, según estimaciones publicadas anteriormente.

New Fortress había dicho que uno de los

Trenes

de GNL restantes en México se conectaría al campo de gas natural Lakach, que planeaba desarrollar en conjunto con la petrolera estatal Pemex.

Sin embargo, Pemex y New Fortress abandonaron recientemente el acuerdo de Lakach,

informó Reuters

El martes.

Los directivos de New Fortress no se refirieron específicamente a Lakach durante su presentación, pero dijeron que desde una perspectiva de inversión de capital, la firma está actualmente "muy centrada en FLNG 1 y FLNG 2" en México y no tiene "otros planes aparte de eso".

Además de la planta de exportación de Altamira de New Fortress, la empresa estadounidense Sempra Energy y sus socios están construyendo la planta de exportación de GNL Costa Azul en México. Se espera que el proyecto de unos 2,000 millones de dólares de inversión inicie producción a mediados de 2025.

Varias otras empresas también están proyectando plantas de exportación de GNL en México, pero ningún otro desarrollador ha tomado aún una decisión final de inversión sobre sus proyectos. (Reporte de Scott DiSavino y Marianna Párraga. Editado en español por Javier Leira y Adriana Barrera)