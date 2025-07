New Horizons se acercó hace diez años más a la superficie de Plutón que cualquier otra nave espacial en la historia

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - Hace diez años, New Horizons se acercó más a la superficie de Plutón que cualquier otra nave espacial en la historia, volando a menos de 13.000 kilómetros sobre la superficie. Con motivo de esta efeméride, la NASA ha publicado una imagen con colores mejorados que fue tomada cuando New Horizons estaba a aproximadamente 450.000 kilómetros de distancia. El pasado mes de abril, mediciones de la sonda New Horizons de la NASA brindaron el primer mapa de la galaxia en emisión Lyman-alfa, importante longitud de onda ultravioleta, que ofrece una nueva perspectiva de la región que rodea nuestro sistema solar. Los hallazgos se describen en un nuevo estudio del equipo de la misión New Horizons, dirigido por el SwRI (Southwest Research Institute) y publicado en The Astronomical Journal. Lyman-alfa es una longitud de onda específica de luz ultravioleta emitida y dispersada por átomos de hidrógeno. Es especialmente útil para los astrónomos que estudian estrellas distantes, galaxias y el medio interestelar, ya que puede ayudar a detectar la composición, la temperatura y el movimiento de estos objetos distantes. Durante su viaje inicial a Plutón, New Horizons recopiló datos de referencia sobre las emisiones de Lyman-alfa utilizando el instrumento Alice, un espectrógrafo ultravioleta desarrollado por SwRI. Un espectrógrafo es una herramienta que los astrónomos utilizan para descomponer la luz en sus diversos colores. Alice se especializa en la banda de longitud de onda del ultravioleta lejano. Una vez completados los objetivos principales de la nave espacial en Plutón, los científicos utilizaron Alice para realizar estudios más amplios y frecuentes de las emisiones de Lyman-alfa a medida que New Horizons se alejaba del Sol. Estos estudios incluyeron un extenso conjunto de escaneos en 2023 que cartografiaron aproximadamente el 83% del cielo. Para aislar las emisiones de la galaxia, el equipo de New Horizons modeló las emisiones solares dispersas de Lyman-alfa y las restó de los datos del espectrógrafo. Los resultados indican un brillo de fondo Lyman-alfa prácticamente uniforme en el cielo, diez veces más intenso de lo esperado según estimaciones previas.