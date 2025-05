New York Mobile se convierte en el primer OMV de EE. UU. en utilizar Seamless OS de Telness Tech

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--may. 15, 2025--

New York Mobile es el primer operador móvil virtual (OMV) de Estados Unidos en utilizar el sistema operativo Seamless OS de Telness Tech, recientemente lanzado. La implementación de esta tecnología le permitirá a NY Mobile ofrecer un servicio inalámbrico de última generación en la red 5G más grande y rápida de T-Mobile. Además, NY Mobile podrá brindar a sus clientes una gran flexibilidad y les ofrecerá funciones innovadoras, como un mercado de números de teléfono personalizados y opciones para configurar planes a medida.

from the left; Jonas Cedenwing (Founder & CTO Telness Tech) Giovanni Perone, Co-Founder & CEO at New York Mobile. Location; One World Trade Center (NY Mobile HQ). Photo taken by Sebastian Stecki.

Los clientes pueden buscar y escoger números de teléfono personalizados (incluidos prefijos exclusivos que antes estaban agotados y combinaciones creativas de números y palabras) a través del singular motor de búsqueda y mercado de números personalizados de New York Mobile. Esto convierte a New York Mobile en el primer operador que permite que tanto clientes particulares como empresas elijan sus propios números. También podrán crear su propio plan desde cero y configurar los datos, las prestaciones y la facturación en tiempo real.

"Trabajamos en este proyecto con una gran expectativa, exigiendo lo mejor para nuestros clientes", dijo Giovanni Perone, co-fundador y director ejecutivo de New York Mobile. "El sistema operativo Seamless OS de Telness Tech fue la única plataforma que satisfacía nuestras exigencias en cuanto a personalización. Nos permitió construir la propuesta de valor totalmente digital y altamente personalizada que habíamos imaginado, que incluía desde un mercado de números personalizados hasta la posibilidad de configurar planes a medida. La plataforma nos dio la flexibilidad para atender las necesidades tanto de clientes individuales como de empresas, sin tener que hacer concesiones".

"New York Mobile es exactamente el tipo de OMV visionario para el que diseñamos Seamless OS. La propuesta innovadora, que ofrece desde números personalizados hasta planes completamente a medida, ha sido desarrollada íntegramente por el equipo de New York Mobile, y nuestro papel es el de asegurarnos de que nada se interponga en su camino. Este lanzamiento demuestra hasta dónde podemos llegar cuando nuestra tecnología para telecomunicaciones se combina con una propuesta audaz y ambiciosa", concluye Jonas Cedenwing, fundador y director técnico de Telness Tech.

Este lanzamiento marca un hito importante para Telness Tech, ya que NY Mobile es el primer OMV que ejecuta Seamless OS con una propuesta de valor totalmente personalizada. Seamless OS puede lanzar y optimizar operadores móviles, o incluso transformar empresas fuera del ámbito de las telecomunicaciones en operadores móviles.

New York Mobile es un operador móvil virtual pionero especializado en números de teléfono personalizados para consumidores y empresas. Ofrece planes inalámbricos totalmente digitales y personalizables con cobertura 5G en todo el país en la red T-Mobile. Para obtener más información, visite nymobile.com.

Telness Tech es una empresa internacional de software de telecomunicaciones fundada en 2016 en Estocolmo (Suecia). Su producto insignia, Seamless OS, es una plataforma BSS/OSS basada en la nube que permite a los operadores móviles lanzar servicios totalmente digitales y automatizados. Seamless OS puede incluso convertir a empresas que se encuentran fuera del ámbito de las telecomunicaciones en operadores móviles, dotándolas de conectividad. La tecnología de Telness Tech nace a partir del operador sueco Telness, uno de los operadores móviles mejor valorados de Europa, y ahora potencia a operadores innovadores en Estados Unidos, Europa y África. Para obtener más información, visite telnesstech.com.

