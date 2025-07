New York Times critica ataque de Trump a Wall Street Journal

En una declaración pública, un portavoz de The New York Times afirmó que las acciones de la Casa Blanca representan "simplemente una represalia de un presidente contra una organización de noticias que publica información que no le gusta", y advirtió que "tales acciones privan a los estadounidenses de información sobre el funcionamiento de su gobierno".

"La negativa de la Casa Blanca a permitir que una de las principales organizaciones de noticias del país cubra el más alto cargo del país constituye un ataque a los principios constitucionales fundamentales que sustentan la libertad de expresión y la libertad de prensa", declaró el portavoz.

"Los estadounidenses, independientemente de su partido, merecen conocer y comprender las acciones del presidente, y los periodistas desempeñan un papel fundamental en la promoción de este interés público", añadió.

La intervención de The New York Times sigue a la reciente exclusión de The Wall Street Journal del grupo de reporteros que cubren la visita del presidente a Escocia, tras la publicación de una historia que alegaba que Trump envió una carta de cumpleaños "obscena" a Epstein en 2003. (ANSA).