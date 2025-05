New York Times gana 4 Pulitzer; Washington Post gana por cobertura de intento de asesinato a Trump

NUEVA YORK (AP) — The New York Times ganó el lunes cuatro premios Pulitzer y el New Yorker tres por su trabajo periodístico en 2024, el cual abordó temas como la crisis del fentanilo, el Ejército de Estados Unidos y el intento de asesinato al presidente Donald Trump el verano pasado.

ProPublica ganó la prestigiosa medalla al servicio público de los Pulitzer por segundo año consecutivo. Kavitha Surana, Lizzie Presser, Cassandra Jaramillo y Stacy Kranitz recibieron el galardón por su reportaje sobre las embarazadas que murieron después de que médicos retrasaron la atención urgente en estados con estrictas leyes contra el aborto.

The Washington Post ganó por su cobertura "urgente e iluminadora" de última hora sobre el intento de asesinato a Trump. Los Pulitzer honraron a Ann Telnaes, quien renunció al Post en enero, después de que el medio se negó a publicar su caricatura editorial que satirizaba a los magnates de la industria tecnológica —incluido el propietario del periódico, Jeff Bezos— por tener un acercamiento con Trump.

Los Pulitzer premiaron a lo mejor del periodismo de 2024 en 15 categorías, así como ocho categorías de artes que incluyen libros, música y teatro. El ganador del servicio público recibe una medalla de oro. Todos los demás ganadores reciben 15.000 dólares.

Azam Ahmed y Christina Goldbaum, del Times, junto con el colaborador Matthieu Aikins, ganaron el premio al reportaje explicativo por examinar los fracasos de la política de Estados Unidos en Afganistán. Doug Mills, de ese mismo periódico, ganó el premio a fotografía noticiosa por sus imágenes sobre el intento de asesinato al entonces candidato republicano a la presidencia. Declan Walsh y el personal del Times obtuvieron el galardón por una investigación sobre el conflicto en Sudán. Alissa Zhu, Nick Thieme y Jessica Gallagher ganaron en la categoría de reportaje local, un premio compartido por el Times y The Baltimore Banner, por su reportaje sobre la crisis del fentanilo en Baltimore.

Mosab Abu Toha, del New Yorker, ganó el premio por sus comentarios sobre Gaza. La revista también ganó por su podcast "In the Dark" sobre el asesinato de civiles iraquíes por parte del ejército de Estados Unidos, y en fotografía de reportaje por las imágenes de Moises Saman en la prisión de Sednaya, en Siria.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.