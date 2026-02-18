Newcastle barre al Qarabag 6-1 y roza los octavos de Champions

Con cuatro goles de su delantero estrella Anthony Gordon, Newcastle dio un paso casi definitivo a octavos de final de la Liga de Campeones de Europa al barrer 6-1 al Qarabag de Azerbaiyán este miércoles en Bakú en la ida del playoff.

Las Urracas se fueron al descanso con la eliminatoria casi resuelta y con Gordon autor de su póquer goleador antes de la pausa (3', 32' de penal, 33', 45+1 de penal).

Así pues, el delantero británico, de 24 años, escaló al segundo puesto de la tabla de goleadores de la competición, con 10 dianas, sólo por detrás de Kylian Mbappé (13).

Más cerca de una primera clasificación a octavos de Champions, los hombres de Eddie Howe deberán culminar el trabajo en su feudo de St James' Park el próximo martes, antes de unos eventuales octavos ante Chelsea o FC Barcelona.