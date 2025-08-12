Newcastle ficha a defensa alemán Thiaw, procedente del AC Milan

El Newcastle hizo oficial este martes el fichaje del defensa alemán Malick Thiaw, procedente del AC Milan, por un montante estimado por los medios en US$40 millones.

"Estoy realmente emocionado por unirme a este inmenso club. No puedo esperar a empezar a entrenar y a conocer a mis compañeros y al equipo técnico", declaró el defensa central de 24 años.

Thiaw, internacional en tres ocasiones con Alemania, se unió al AC Milan procedente del Schalke 04 en 2022. A lo largo de sus tres años como jugador rossonero, disputó 85 partidos entre todas las competiciones.

Se convierte así en el tercer fichaje del presente mercato del Newcastle, tras el extremo Anthony Elanga, procedente del Nottingham Forest, y el guardameta Aaron Ramsdale, fichado al Southampton.

El Newcastle terminó en quinta posición en Premier League la temporada pasada, en la que ganó la Copa de la Liga. Las Urracas debutarán en el campeonato el sábado contra el Aston Villa.