Newcastle gana al Tottenham y compromete el futuro de Frank

El Newcastle (10º) sembró de nubes el futuro de Thomas Frank como entrenador del Tottenham, después de vencerlo a domicilio 2-1 este martes en la 26ª fecha de la Premier League.

El gol de la victoria de Jacob Ramsey (68') certificó el tercer triunfo fuera de casa en liga de las Urracas y alivió de paso la presión sobre su entrenador, Eddie Howe.

El Tottenham, vigente campeón de la Europa League, cae al puesto decimosexto de la Premier tras perder ante un Newcastle que puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar.

El entrenador danés de los Spurs tuvo que configurar un once de circunstancias, motivado por una enfermería a rebosar, a la que se unió el delantero francés Wilson Odobert en el primer tiempo.

Y lo que parecía una buena noche para el Newcastle quedó empañada en la recta final, cuando su capitán, Bruno Guimaraes, se retiró dolorido en los isquiotibiales.

El conjunto del norte de Inglaterra visita al Aston Villa el sábado en la cuarta ronda de la FA Cup, antes de un largo viaje a Azerbaiyán para enfrentarse al Qarabag en la ida de los playoffs de la Liga de Campeones de Europa.

El Tottenham recibirá a su gran rival, el Arsenal, el 22 de febrero en la próxima fecha de la Premier.