Newcastle sufre una recaída al perder en su visita al West Ham

En grandes dificultades desde el inicio de la temporada, el Newcastle sufrió una recaída en su visita al West Ham (3-1), este domingo en la 10ª jornada de la Premier League inglesa.

Las Urracas, que llevaban tres victorias consecutivas, caen al decimotercer lugar de la clasificación, muy lejos de su objetivo de principios de curso.

Jacob Murphy adelantó al Newcastle en el minuto 4, pero los Hammers consiguieron remontar antes del descanso, con un tanto del brasileño Lucas Paquetá (35') y un gol en contra de Sven Botman (45+5').

El West Ham, que estaba en zona de descenso desde hace semanas, selló su triunfo definitivamente con un gol del checo Tomas Soucek en el 90+7.

Es la primera victoria en casa desde febrero para el West Ham, que sigue en la zona roja de la tabla (18º), a tres puntos del primer equipo en puestos de salvación (Burnley, 17º).

Es además el primer triunfo de los londinenses con el portugués Nuno Espírito Santo, nombrado en septiembre, como entrenador.

El técnico luso asumió su nueva responsabilidad apenas dos semanas después de su despido del Nottingham Forest, en el que había comenzado la actual temporada.

Este domingo se disputa otro partido en la liga inglesa, la visita del sorprendente Bournemouth (2º) al Manchester City (8º).

El sábado, el líder Arsenal había ganado 0-2 en Burnley para consolidarse todavía más al frente de la clasificación de la Premier League.

jw-jta/dr/iga