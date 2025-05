Newcastle toma ventaja en la lucha por la Champions, Man United y Tottenham pierden una vez más

Newcastle tiene la ventaja en la carrera por la Liga de Campeones.

La victoria por 2-0 el domingo contra el rival Chelsea, que está entre los cinco primeros de la Liga Premier, tiene al Newcastle más cerca de volver a la máxima competencia de clubes de Europa la próxima temporada.

Con solo dos jornadas por disputar esta campaña, el equipo de Eddie Howe superó al Manchester City y subió al tercer lugar en la clasificación.

Pero las posibilidades de Nottingham Forest en la Liga de Campeones se vieron afectadas por un empate 2-2 contra el descendido Leicester, que pareció provocar una reacción airada del propietario Evangelos Marinakis hacia el entrenador Nuno Espirito Santo en un intercambio en el campo después del partido.

El Manchester United y Tottenham, finalistas de la Liga Europa, mantuvieron su pésima forma doméstica. Ambos perdiendo 2-0 en casa.

El United fue derrotado por el West Ham y los Spurs perdieron ante el Crystal Palace, finalista de la Copa FA.

Los cinco primeros clasifican a la Liga de Campeones después de que la máxima categoría de Inglaterra recibiera un lugar adicional por el desempeño de sus equipos en Europa esta temporada.

Newcastle, sin embargo, tiene la mira puesta en el segundo lugar después de la victoria contra un Chelsea, que se quedó con diez hombres en St James' Park.

Sandro Tonali adelantó a Newcastle desde corta distancia al segundo minuto y Nicolas Jackson del Chelsea fue expulsado al 35 por una falta sobre Sven Botman y que otorgó el VAR.

Chelsea buscó el empate después del descanso, pero el disparo desde lejos de Bruno Guimaraes al 90 acabó con las esperanzas de remontada de los visitantes.

Newcastle se colocó un punto por encima de City, que empató 0-0 con el último clasificado Southampton el sábado. Jugará contra el segundo clasificado Arsenal la próxima semana.

“Aún nos quedan dos partidos y muchos giros y vueltas que podrían estar a la vuelta de la esquina", dijo Howe. “Tenemos que seguir adelante, reflexionar sobre nuestro próximo partido y asegurarnos de estar listos para el Arsenal porque es un partido muy, muy difícil. Sabemos lo ajustado que está con los equipos a nuestro alrededor, así que no damos nada por sentado”.

Forest se sostiene

El ascenso de Forest de pelear por la permanencia a contendiente de la Liga de Campeones ha sido una de las historias sorpresa de la temporada.

Pero parece estar en peligro de desvanecerse en las últimas semanas de la temporada después de ser retenido en casa por el descendido Leicester.

Aunque un punto significó que Forest estará en alguna competencia europea la próxima temporada el propietario Marinakis no parecía estar de humor para celebrar después del pitido final en el City Ground.

Marinakis se acercó a Espirito Santo en el campo. El empresario griego parecía frustrado y pareció discutir durante un breve intercambio antes de que se separaran.

Forest había remontado de un gol en contra para liderar 2-1 contra su rival de Midlands, pero Facundo Buonanotte igualó el juego al 81.

Fracaso europeo

Además de los cinco primeros, Inglaterra será representada por un sexto equipo en la Liga de Campeones la próxima temporada después de que United y Tottenham avanzaran a una final de la Europa League totalmente inglesa. El campeón de la segunda división europea gana su boleto a la máxima categoría.

Pero basándose en sus resultados domésticos, ninguno de los equipos estar con la élite de Europa.

El United extendió el récord de derrotas del club en la Liga Premier con su 17mo descalabro, dejándolo languideciendo en el puesto 16.

“Todos están enfocados en la final. La final no es lo más grande en nuestro club de fútbol”, dijo el entrenador del United, Ruben Amorim. “Necesitamos cambiar muchas cosas. Si no cambiamos la forma en que jugamos y actuamos y sentimos esta urgencia de ganar cada partido, no deberíamos jugar en la Liga de Campeones”.

Es aún peor para el Tottenham, ahora en el puesto 17 con un récord del club de 20 derrotas en una campaña de la Premier League.

___

James Robson está en https://twitter.com/jamesalanrobson

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.