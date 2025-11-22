Newcastle vence 2-1 a Manchester City con doblete de Barnes

Un doblete de Harvey Barnes permitió al Newcastle vencer este sábado 2-1 al Manchester City en la 12ª jornada de Premier League, resultado que frena a los Citizens en la carrera por el título.

Las Urracas se mantienen en la 14ª posición, pero recuperan impulso tras haber concedido dos derrotas antes del parón de partidos de selecciones. Para el City (3º, 22 puntos), el resultado supone un frenazo en sus aspiraciones por presionar al líder Arsenal (26 pts).

Durante más de una hora, ambos equipos se neutralizaron en el estadio St James's Park, antes de una ráfaga de tres goles en siete minutos.

El extremo izquierdo Harvey Barnes, que había errado una gran ocasión en la primera mitad (31'), ajustó un disparo fuera del alcance de Gianluigi Donnarumma (64') y después, aprovechó dentro del área el rebote de un buen remate de cabeza de su capitán brasileño Bruno Guimaraes al travesaño (70').

Entre medias, el defensa Ruben Dias había igualado con una gran volea (58'), en un partido en el que ni Erling Haaland ni Phil Foden estuvieron acertados.

El Newcastle podría haber anotado incluso más goles de no ser por las paradas de Donnarumma a varios intentos del alemán Nick Woltemade.

El entrenador Eddie Howe sumó así su primera victoria en Premier League contra el Manchester City, luego de 18 derrotas (dos empates, dieciséis derrotas).

jta/dam/dr