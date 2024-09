Newey anuncia llegada a aston martin en marzo, se muestra emocionado por trabajar con alonso

Por Alan Baldwin

SILVERSTONE, Inglaterra, 10 sep (Reuters) - Adrian Newey, el diseñador estrella de la Fórmula 1, se mostró encantado de unirse a Fernando Alonso en Aston Martin la próxima temporada, pero lamentó perder la oportunidad de trabajar con Lewis Hamilton.

El martes se anunció la llegada a Aston Martin en marzo de 2025 de "el hombre que puede ver el aire", un genio cuya capacidad para diseñar bólidos ganadores desde su mesa de dibujo le ha convertido en una de las figuras mejor pagadas de la F1.

Desde que decidió abandonar Red Bull, varias escuderías han estado detrás de Newey, entre ellas Ferrari, el equipo al que Hamilton, siete veces campeón del mundo, se incorporará el año que viene procedente de Mercedes.

"Siempre he tenido un gran respeto por Fernando y por Lewis", dijo el británico de 65 años a Reuters Television en la sede de Aston Martin en Silverstone. "No era posible trabajar con los dos, equipos diferentes, así que tuve que elegir a uno".

Newey, cuyos autos han ganado hasta ahora 25 campeonatos de pilotos y constructores para Williams, McLaren y Red Bull, dijo que el bicampeón mundial español, un hombre al que describió como un antiguo "archirrival", es un verdadero grande.

"Creo que Fernando es un piloto y un individuo impresionante. Como yo, lleva mucho tiempo en este deporte, pero sigue estando totalmente motivado, y es todo un personaje", dijo Newey. "Una cosa que todos suelen tener en común es mucha reserva mental. Y con eso quiero decir que cuando conducen el auto, parece que sólo utilizan el 10% de su cerebro".

"El resto es pensar en lo que está haciendo el auto, en lo que tienen que hacer para cambiar su estilo de conducción, para cambiar los reglajes, cómo se está desarrollando la carrera, dónde están sus rivales, cuándo forzar los neumáticos, cuándo aflojarlos, todas esas cosas", señaló.

Newey dejó McLaren antes de que Hamilton debutara en la F1 en 2007, pero la lista de campeones con los que ha trabajado incluye a Ayrton Senna, Mika Hakkinen, Sebastian Vettel y Max Verstappen.

"Tengo un gran respeto por Lewis y por lo que ha logrado, y por la forma en que se ha comportado", dijo Newey. "Así que sí, me encantaría trabajar para Lewis, o trabajar con Lewis más bien, y creo que él siente lo mismo -no he estado en contacto regular con él-, pero desafortunadamente no pudo ser".

Newey deja Red Bull tras un año en el que el jefe de la escudería, Christian Horner, fue investigado y finalmente absuelto de presunto comportamiento inapropiado con una empleada.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters