Newgarden revalida triunfo en las 500 Millas de Indianápolis; Penske estira su récord a 20 victorias

Indianápolis (ap) — josef newgarden dejó atrás su escándalo de anomalías para convertirse en el primer ganador de dos ediciones consecutivas en las 500 millas de indianápolis, desde helio castroneves hace 22 años, permitiendo que roger penske estire su récord a 20 victorias en la mítica carrera.

El oriundo de Tennessee rebasó al mexicano Pato O’Ward en la última vuelta de la carrera retrasada por lluvia el domingo, para convertirse en el primer piloto en ganar el evento de forma consecutiva desde que lo hizo Castroneves para Penske en 2001 y 2002. Y al igual que el año pasado, Newgarden detuvo en la pista su auto de motor Chevrolet y escaló a través de un orificio en la cerca para celebrar con los aficionados en la grada principal.

“Amo a esta fanaticada. Siempre cuando ganamos acá tengo que ir hacia las gradas, siempre hago eso”, dijo Newgarden, quien obtuvo un bono de 440.000 dólares por parte del fabricante del trofeo BorgWarner al ganar ediciones consecutivas de las 500 millas de Indianápolis. El premio se estableció en 1995 y fue obtenido una vez, por Castroneves.

O’Ward, con gran decepción inclinó su cabeza sobre el volante. Intentó convertirse en el primer mexicano en 108 carreras en conquistar las 500 millas de Indianápolis.

Al quitarse el casco, parecía que estuvo llorando. Llegó sexto en su debut en Indy 500, luego acabó cuarto, después fue segundo en 2022, cuando fue señalado por no ser lo suficientemente agresivo para ganar la carrera ante Marcus Ericsson.

Se negó a desistir el año pasado y acabó chocándose mientras conducía por la victoria. Mientras O'Ward aguardaba su momento en las vueltas finales - él y Newgarden intercambiaron liderato varias veces - él esperó hacer su rebase triunfal en la última vuelta.

Newgarden lo consiguió recuperarlo dos vueltas después.

“Es difícil ponerlo en palabras - regresamos, fuimos adelante, estuvimos atrás, algunos estaban manejando como maniáticos”, dijo O'Ward. “Tuvimos varias carreras cercanas a punto de decidirse. Estuvimos muy cerca de nuevo. ... He puesto ese auto en situaciones que no pensé que fuera capaz de realizar. Siempre es una enorme desilusión cuando estás tan cerca, especialmente cuando no es la primera vez, y no sabes cuántas más oportunidades te quedan”.

Fue una gran remontada para Newgarden, quien el mes pasado tuvo descalificado su triunfo de inicio de temporada en marzo debido a que el equipo Penske tenía un software ilegal de presione y rebase en sus carros. Newgarden utilizó tres veces el caballo de fuerza adicional en la victoria y le tomó a IndyCar aproximadamente seis semanas para descubrir la manipulación de Penske.

Roger Penske, propietario del equipo de carreras, IndyCar, las 500 millas de Indianápolis, y el circuito, suspendió a cuatro miembros del equipo, incluso al presidente del equipo Tim Cindric. La suspensión de Cindric fue un duro golpe para Newgarden, ya que Cindric es considerado uno de los mejores estrategas en la serie.

Newgarden estaba encantado de obtener la victoria y dejar atrás el escándalo del presione y rebase.

“Absolutamente, pueden decir lo que quieran, ya no me importa”, dijo.

El inicio de la carrera se retrasó cuatro horas debido a la lluvia y arruinó la oportunidad de la estrella de NASCAR Kyle Larson para correr su “Doble”. El retraso en Indy le hizo perder el inicio del Coca-Cola 600 en el Circuito Motor de Charlotte.

AP