Newsom anuncia una votación para modificar el mapa electoral de California

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado un plan de redistribución de distritos electorales, para lo que ha pedido a los congresistas del estado que convoquen una votación en noviembre, en respuesta a los intentos del Partido Republicano en Texas para modificar el mapa electoral, permitiendo a esta formación obtener cinco escaños más en los comicios legislativos de 2026.

"El 4 de noviembre en California, tendrás el poder de enfrentarse a (el presidente estadounidense) Donald Trump. Vamos a darle a la gente de este estado el poder de defender la democracia", ha declarado durante una rueda de prensa en la que ha presentado su propuesta.

De aprobarse, la denominada "Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral" allanaría el camino para que los demócratas de California eludan la comisión independiente que controla el proceso de elaboración de mapas en el estado y aprueben nuevas líneas del Congreso que serían más favorables a su partido, según recoge la cadena de televisión estadounidense NBC.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo desaparece esta democracia distrito a distrito en todo el país, no solo en Texas, sino también en Misuri, donde (el vicepresidente) JD Vance estuvo hace apenas una semana, en Indiana, Ohio, necesitamos alzar la voz, no solo California, sino también otros estados demócratas. Necesitamos ser firmes en nuestra determinación", ha defendido.

Newsom ha explicado que ha tomado esta decisión "en respuesta a un presidente de Estados Unidos que llamó a un gobernador en funciones del estado de Texas y le dijo: 'Encuéntrame cinco escaños'", advirtiendo de que el inquilino de la Casa Blanca "está, una vez más, intentando manipular el sistema" ante las elecciones legislativas de 2026.

En esta línea, el demócrata ha incidido en que Trump "no se rige por otras reglas. No cree en las reglas". "En consecuencia, debemos desengañarnos de cómo se han hecho las cosas. No basta con simplemente tomarnos de las manos, hacer una vigilia con velas y hablar sobre cómo debería ser el mundo. Tenemos que responder al fuego con fuego", ha agregado.

El anuncio del gobernador californiano llega un mes después de que, a petición de Trump, el gobernador del Estado de Texas, Greg Abbott, convocara al Congreso del estado, controlado por el Partido Republicano, a una sesión especial para someter a votación una inusual reestructuración del mapa electoral que otorgaría a la formación conservadora cinco escaños más.

Esta acción provocó que decenas de parlamentarios demócratas abandonaran Texas para impedir el quórum que requiere la Cámara para la votación.