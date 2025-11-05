Newsom logra victoria en pugna por distritos electorales

LOS ÁNGELES (AP) — El gobernador de California, Gavin Newsom, ansioso por elevar su perfil nacional como un demócrata dispuesto a confrontar agresivamente al presidente Donald Trump, logró una victoria que podría ayudar a su partido en las elecciones de medio término mientras avanza hacia una candidatura a la Casa Blanca.

Con la Proposición 50, Newsom apostó con éxito a que podría persuadir a los votantes de California el martes para descartar mapas electorales dibujados de manera independiente a favor de nuevos distritos diseñados para ayudar a los demócratas a ganar cinco escaños más en la Cámara de Representantes.

Su apuesta fue una respuesta al impulso de redistribución de distritos de Trump en Texas, donde los republicanos esperan ganar cinco escaños propios. Los republicanos han hecho movimientos similares en otros estados en un esfuerzo por mantener su control del poder durante el resto del mandato de Trump. Los demócratas también lo han hecho, pero tienen menos opciones. Newsom enmarcó la campaña como un conflicto casi existencial, argumentando que la democracia está en riesgo.

La campaña de dos meses consolidó el estatus de Newsom como uno de los principales adversarios de Trump en un momento en que incluso muchos demócratas describían al partido como ineficaz y débil.

"Nos mantuvimos firmes y respondimos con determinación a la imprudencia de Donald Trump", afirmó Newsom el martes. "Después de provocar al oso, este oso rugió".

Demócratas quieren un luchador

La contienda elevó aún más el perfil de Newsom entre los activistas que claman por líderes demócratas dispuestos a luchar contra Trump, explicó Celinda Lake, una veterana encuestadora y estratega demócrata. Newsom ahora puede señalar una victoria tangible, comentó.

"Los demócratas ven que finalmente alguien se está levantando, siendo creativo, pensando fuera de la caja y contraatacando", expresó Lake. "Y ese es un perfil muy fuerte".

La victoria electoral llega poco después de que Newsom confirmara el mes pasado por primera vez que está considerando postularse para presidente en 2028. Le dijo a CBS News que tomará una decisión después de las elecciones de medio término del próximo año.

"Sí, estaría mintiendo si dijera lo contrario", respondió Newsom cuando se le preguntó si consideraría seriamente una campaña presidencial.

Aunque la próxima elección presidencial está a tres años de distancia, algunos políticos ya están buscando ventaja entre una lista de aspirantes que ya está tomando forma.

"Está apostando a que los votantes de las primarias demócratas recordarán que él se mantuvo como este baluarte contra Trump mientras intenta consolidar el poder", indicó Sawyer Hackett, estratega demócrata y comentarista. "Y creo que tiene razón en eso".

California es una "bendición y una maldición"

Newsom se acerca a su último año en el cargo como gobernador de California. Puede usar ese tiempo para seguir alimentando su perfil nacional luchando contra Trump mientras trabaja en una visión para el Partido Demócrata, expresó Hackett, quien dirigió la campaña presidencial de 2020 del exsecretario de gabinete Julian Castro.

Enfrentará una serie de problemas continuos que afectan no solo la calidad de vida de los residentes de California, sino también la imagen del estado en el resto del país. Estos incluyen una crisis de personas sin hogar, altas facturas de energía, un mercado de seguros de vivienda en dificultades, impuestos notoriamente altos y costos de vivienda que han estado ahuyentando a la gente en busca de una vida asequible.

El año pasado, los votantes rechazaron a la californiana Kamala Harris, entonces vicepresidenta en funciones.

"California es una bendición y una maldición política", observó Thad Kousser, científico político de la Universidad de California, San Diego. "Te impulsa a la prominencia y viene con el bagaje de los estereotipos políticos del estado".

Una mayoría de los votantes de California aprueba "fuertemente" o "algo" la forma en que Newsom está manejando su trabajo como gobernador, pero el apoyo a una candidatura presidencial de Newsom es menor.

Un poco más de la mitad de los votantes de California dijeron que no les gustaría ver a Newsom postularse para presidente en 2028, según la Encuesta de Votantes de AP, mientras que el 45% dijo que sí. Eso incluye a algunos votantes que generalmente lo apoyan o comparten su partido: Aproximadamente dos de cada 10 votantes que aprobaron el desempeño de Newsom como gobernador no quieren que busque la presidencia y aproximadamente tres de cada 10 demócratas o que se inclinan hacia el Partido Demócrata no quieren que se postule.

Están aún menos entusiasmados con que Harris se postule nuevamente: alrededor de siete de cada 10 votantes de California dijeron que se oponen a que ella se postule en 2028.

Kalinda Jones, quien enseña clases de trabajo social en un colegio comunitario fuera de Sacramento, manifestó que Newsom podría ser una posible opción para presidente, pero no estaba entusiasmada con él ni con ningún otro candidato. Jones apoyó la Proposición 50.

"Supongo que ahora mismo, parece una buena opción", comentó Jones.

El republicano Dennis Guerrero, un vendedor jubilado de 67 años que votó en contra de la Proposición 50, culpa a Newsom por su incapacidad para frenar la crisis de personas sin hogar, entre otros problemas.

"No votaría por él para presidente", expresó Guerrero.

Newsom busca un lugar en el escenario nacional

La lucha por la Proposición 50 le dio a Newsom algo más que será valioso si decide postularse para presidente: donantes grandes y pequeños.

Newsom y sus aliados gastaron aproximadamente 100 millones de dólares. Su equipo de campaña dice que recolectó 1,2 millones de contribuciones y recaudó tanto dinero que pidió al público dejar de donar. Los registros de financiamiento de campaña muestran que más de 100.000 donaciones provinieron de fuera de California.

Newsom ha buscado durante mucho tiempo una voz más prominente en el escenario nacional. Ya en 2022, Newsom culpaba a su propio partido por los reveses en las guerras culturales de la nación, preguntando en ese momento: "¿Dónde está el Partido Demócrata?"

Ha viajado extensamente en los últimos años, incluso a estados cruciales de votación temprana como Carolina del Sur, y está apareciendo en programas de televisión y pódcast con audiencias nacionales, dando algunos pasos obvios hacia el centro político. Sorprendió a sus compañeros demócratas al mantener conversaciones mayormente amistosas con conservadores prominentes en un nuevo pódcast que promocionó como una forma para que el partido aborde la popularidad del movimiento "Make America Great Again" y llegue a los jóvenes que se han desencantado con el Partido Demócrata.

Mientras tanto, su oficina de prensa ha deleitado a los demócratas y ha atraído una atención generalizada al imitar las publicaciones bombásticas y en mayúsculas de Trump en las redes sociales.

"Newsom es el único demócrata de esta generación que se ha adentrado en las guerras culturales y ha tenido bastante éxito con eso", señaló el consultor republicano Mike Madrid, un crítico de Trump. Frenar el impulso de Trump es "lo que la base demócrata ha estado buscando. Quieren una pelea".

___________________________________

Contribuyeron a esta nota las corresponsales Sophie Austin en Folsom, California y Amy Taxin en Norco, California.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.