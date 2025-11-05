Nexi dice que ya no está obligada a comprar la unidad de Sabadell, pero se abre a negociar

MADRID, 5 nov (Reuters) - El grupo italiano de pagos Nexi ya no tiene ningún compromiso ni obligación de comprar la unidad de pagos para minoristas de Sabadell, pero está abierto a discutir un posible futuro en condiciones diferentes, según dijo el miércoles su consejero delegado. Sabadell había pospuesto la finalización de la venta tras convertirse en el objetivo de una opa hostil por parte de BBVA, que el mes pasado fracasó, poniendo fin a una batalla de casi 18 meses.

"Ya no tenemos ningún compromiso entre las dos partes, porque se trataba de una operación antigua que se estaba produciendo en condiciones de mercado antiguas... a no hay ninguna obligación entre las dos partes", dijo el consejero delegado Paolo Bertoluzzo a los analistas en una llamada el miércoles.

Nexi sigue interesada en hacer algo con Sabadell, pero en "términos completamente nuevos", añadió.

Sabadell no quiso hacer comentarios.

En febrero de 2023, Sabadell acordó vender su filial de pagos Paycomet a Nexi por potencialmente hasta unos 350 millones de euros (US$370 millones).

En un primer paso, Nexi iba a comprar el 80% de Paycomet por 280 millones de euros y el banco español conservaría una participación del 20% durante al menos tres años. El acuerdo también incluía una asociación de 10 años con la empresa de pagos italiana. (Información Laura Contemori en Gdansk, Jesús Aguado en Madrid y Valentina Za en Milán; edición de Conor Humphries; edición en español de María Bayarri Cárdenas)