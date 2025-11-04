Nexperia no puede decir "si o cuándo" su unidad china enviará chips, según carta a clientes

Por Rachel More

BERLÍN, 4 nov (Reuters) - El fabricante neerlandés de chips Nexperia no puede decir cuándo se reanudarán las entregas desde su planta de Dongguan, en China, ni garantizar la calidad de los envíos, según una carta a los clientes, mientras estudia si Pekín relajará los controles a la exportación que pesan sobre las cadenas de suministro mundiales.

"Estamos en el proceso de aclarar el alcance y las implicaciones de la acción de China en relación con las instalaciones de Nexperia y subcontratistas en China tan pronto como sea posible", según la carta, fechada el 3 de noviembre y vista por Reuters.

La carta pone de relieve la actual incertidumbre sobre cuándo y cómo se reanudarán los suministros de los tan necesarios chips de Nexperia. China ha dicho que consideraría exenciones para garantizar que algunas entregas puedan continuar.

El mes pasado, el Gobierno neerlandés se hizo con el control de Nexperia, propiedad de la empresa china Wingtech pero que tiene su sede en los Países Bajos, alegando el temor a que el propietario de la empresa traslade sus operaciones a China, donde se empaquetan la mayoría de los chips de Nexperia.

Nexperia dijo que hasta que no recupere "la supervisión de la cadena de suministro" en su centro de Dongguan no podría "supervisar si y cuándo los productos" procedentes de allí se entregarían, añadió la carta.

Nexperia dijo que la carta, de la que no se había informado antes, debía entenderse como una notificación formal de fuerza mayor que se sumaba a una notificación anterior de fuerza mayor fechada el 22 de octubre.

Nexperia también dijo que no podía garantizar la calidad y autenticidad de los chips entregados desde el centro de Dongguan "con un código de semana del 42 en adelante", en referencia a la semana natural que comienza el 13 de octubre.

Nexperia no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.