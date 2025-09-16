LA NACION

Nextil firma un MoU con Maxum International

Nextil firma un MoU con Maxum International
Nextil firma un MoU con Maxum International

16 sep (Reuters) - Nueva Expresión Textil SA:

* FIRMA MOU CON MAXUM INTERNATIONAL GROUP

* El MOU ESTABLECE UN MARCO DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR PROGRAMAS TEXTILES DESDE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO NEXTIL EN GUATEMALA

* Las partes estiman un volumen mínimo inicial de producción de US$15 millones anuales, con inicio este mismo mes de octubre

* Las partes estiman un volumen creciente a más de US$40 millones anuales desde la segunda mitad del año, durante un periodo de 5 años

* Las partes estiman un compromiso total acumulado de al menos US$175 millones para los próximos 5 años

