Nextil firma un MoU con Maxum International
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
16 sep (Reuters) - Nueva Expresión Textil SA:
* FIRMA MOU CON MAXUM INTERNATIONAL GROUP
* El MOU ESTABLECE UN MARCO DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR PROGRAMAS TEXTILES DESDE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO NEXTIL EN GUATEMALA
* Las partes estiman un volumen mínimo inicial de producción de US$15 millones anuales, con inicio este mismo mes de octubre
* Las partes estiman un volumen creciente a más de US$40 millones anuales desde la segunda mitad del año, durante un periodo de 5 años
* Las partes estiman un compromiso total acumulado de al menos US$175 millones para los próximos 5 años
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
LA NACION
Otras noticias de Industria textil
Más leídas
- 1
La extrema derecha de AfD triplica sus votos en el estado más poblado de Alemania y le envía una advertencia a Merz
- 2
Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery
- 3
Ya hay ofertas millonarias para defender el dólar en el techo de la banda
- 4
El enojo de Camila, la hermana de Thiago Medina, con Georgina Barbarossa: “No es momento de preguntar eso”