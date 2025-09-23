Nextil multiplica por 17 su beneficio neto en el primer semestre y reduce su deuda un 77%.

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

Nextil Group ha multiplicado por 17 su beneficio neto en el primer semestre del año, hasta alcanzar los 1,2 millones de euros, según informa la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, en este periodo la firma textil ha reducido su deuda neta hasta los 12 millones de euros, frente a más de 50 millones a cierre de 2023, lo que supone una reducción del 77%.

La compañía ha recordado que la operación de venta de las naves de la filial de Portugal del pasado mes de agosto ha generado una inyección de liquidez. La cifra de negocio de la enseña textil se situó en los 16,3 millones de euros, lo que supone un alza del 20%, respecto a los 13,7 millones de euros registrados en el mismo periodo del ejercicio precedente, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó un 50%, hasta los 3,3 millones de euros.

Nextil ha señalado que su actividad comercial muestra un fuerte dinamismo, ya que el ritmo de pedidos supera los cinco millones de euros mensuales, lo que anticipa un crecimiento sostenido en la segunda mitad del ejercicio. En paralelo, la enseña avanza en la inminente adquisición de una empresa en Portugal y en la llegada progresiva de contratos de gran volumen con clientes internacionales de primer nivel.

A este progreso se suma su fortalecimiento patrimonial tras cerrar junio con un patrimonio neto consolidado positivo de 10,3 millones de euros. Además, en junio Ethifinance le otorgó una calificación crediticia 'BB-' con perspectiva 'evolving', la primera en más de seis años, lo que refuerza su acceso a financiación en condiciones competitivas.

El consejero delegado de Nextil Group, César Revenga, se ha congratulado por los resultados y avanza que confirman la "profunda transformación" de la compañía. "Hemos reducido drásticamente la deuda, reforzado nuestro patrimonio y mejorado la rentabilidad, al tiempo que avanzamos en acuerdos estratégicos que nos sitúan en el centro de la transición global hacia una industria textil más cercana, sostenible y competitiva", ha indicado.

En el marco de su plan estratégico 2024-2026, el grupo prevé anunciar en los próximos meses novedades en torno a las adquisiciones, contratos internacionales y la actualización de su 'hoja de ruta' más allá de 2026, que se presentará en su próximo 'Investors Day'.