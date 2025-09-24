Nextil toca máximos de cinco años tras multiplicar por 17 su beneficio
Acciones de Nextil
suben cerca de 4% después de que el beneficio de la textil española en el primer semestre se multiplicara por 17.
La empresa obtuvo un beneficio neto atribuible de 1,3 millones de euros en el primer semestre, frente a los 75.000 euros del mismo periodo de 2024.
El valor encabeza el índice general de Madrid y alcanza su precio más alto desde enero de 2020.
Incluyendo la subida de la sesión, el valor ha ganado cerca de 112% desde que comenzó el año.
(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Jorge Ollero Castela)
