Neymar debe volver a jugar en noviembre, dice presidente del Santos

El astro brasileño Neymar, que padece una lesión muscular, podrá volver a jugar con el Santos de Sao Paulo a partir de noviembre, en la recta final del Brasileirão, informó este domingo el presidente del club, Marcelo Teixeira.

El dirigente sostuvo que la previsión del cuerpo médico santista es que el delantero, de 33 años, esté disponible en las últimas jornadas de la liga brasileña, que finaliza el fin de semana del 6 y 7 de diciembre y en la que su equipo pelea por no descender.

"Por lo que nos ha orientado el departamento médico, deberá regresar antes del final del Brasileirão para contribuir al equipo", explicó Teixeira al canal De Olho no Peixe.

Neymar sufrió una lesión de grado 2 en el músculo recto femoral de la pierna derecha en un entrenamiento del Santos el pasado 18 de septiembre.

El cuerpo médico del cuadro paulista divulgó entonces que el astro deberá hacer fisioterapia durante unas seis semanas.

Desde su regreso al Santos a comienzo de año, Ney ha sufrido varias lesiones que le han impedido tener una regularidad con el club que lo formó precisamente en momentos en que este más lo necesita, pues lucha por mantenerse en la primera división.

En total, el internacional brasileño ha disputado 21 partidos, trece de ellos en la liga, y ha anotado seis goles, la mitad de ellos en el Brasileirão.

Los achaques físicos también impidieron que regresara a la selección brasileña para los últimos juegos clasificatorios para el Mundial de 2026.

El 10 no defiende su país desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda en la derrota 2-0 ante Uruguay en Montevideo.

La dolencia lastró su paso por el Al-Hilal saudí.

Este domingo, el Peixe empató 2-2 en su visita al Bragantino, resultado que lo deja como el primer equipo fuera de la zona de descenso con 27 puntos, cinco más que el Juventude, primer elenco en la zona roja.

