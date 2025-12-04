Neymar firma triplete y aleja al Santos del descenso en el Brasileirão

Neymar anotó este miércoles los tres goles en la victoria 3-0 del Santos como visitante ante el Juventude en el Brasileirão, resultado clave en la lucha por evitar el descenso a falta de solo una jornada por jugar.

El astro de 33 años marcó en los minutos 6, 65 y 73 de penal, para comandar al equipo entrenado por el argentino Juan Pablo Vojvoda en la 37ª fecha del campeonato.

Desafiando temores por la posibilidad de que se perdiera los últimos encuentros del Peixe en la temporada debido a una lesión en la rodilla izquierda, la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain ha respondido en estos momentos cruciales, con cinco goles en sus últimas tres presentaciones.

Así, Neymar llega a ocho dianas en el actual Brasileirão.

Tras el triunfo ante el Juventude, el Santos llega a 44 puntos, dos por encima de la zona de descenso.

El próximo domingo, el viejo equipo de Pelé enfrentará al Cruzeiro en Vila Belmiro, en busca de garantizar la permanencia en la Serie A.

Es el primer hat-trick de Neymar desde abril de 2022, cuando jugaba con el PSG, en una goleada 6-1 a domicilio sobre el Clermont en la liga francesa.

