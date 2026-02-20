Neymar no descarta retirarse a fin de año

El astro brasileño Neymar no descarta retirarse en diciembre, cuando acabe su actual contrato con el Santos de Sao Paulo, mientras mantiene la mira en el Mundial 2026 con la selección de Brasil.

Neymar, que acaba de cumplir 34 años, reapareció el domingo en las canchas con el antiguo equipo de Pelé tras pasar por el quirófano a finales del año pasado por una lesión en la rodilla izquierda.

"No sé qué va a pasar de aquí en adelante, qué va a pasar el año que viene, puede ser que llegue diciembre y me quiera retirar. Va a salir de mi corazón. Vamos un día a la vez", dijo el atacante en una entrevista con Cazé TV divulgada el jueves.

"Este año es muy importante, no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí, con la Copa del Mundo. Es un desafío muy grande", agregó.

Neymar retornó en una goleada 6-0 que el Santos propinó al modesto Velo Clube en el Campeonato Paulista, el torneo del estado de Sao Paulo. Dio una asistencia.

"Quería volver para ayudar al equipo de la mejor manera posible, así que retrasé un poco mi retorno para regresar al 100%, sin dolor, sin miedo, sin nada", comentó la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain.

"Quedé feliz, tranquilo (...), obviamente necesito retomar ritmo de juego", expresó.

Neymar aún no ha sido convocado por el seleccionador Carlo Ancelotti.

El italiano inició ciclo en junio de cara al Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia.

Máximo anotador histórico de la Seleção, con 79 goles, jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando se lesionó gravemente en la rodilla.

Neymar tuvo recurrentes lesiones en 2025. Fue, sin embargo, clave para la permanencia del Santos en la primera división del Brasileirão, con ocho goles y una asistencia en 20 partidos jugados en el torneo.