Neymar reaparece con el Santos y el Flamengo recupera el liderato del Brasileirão

Neymar reapareció este sábado con el Santos en un empate 1-1 ante el Fortaleza, en el inicio de la 31ª jornada del Brasileirão, mientras que el Flamengo quedó provisionalmente como líder solitario al golear 3-0 al colista Sport Recife.

El Palmeiras puede recuperar la cima el domingo en su visita al Juventude.

Neymar está de vuelta

Tras 48 días ausente por una lesión muscular en la pierna derecha, Neymar volvió a pisar la cancha con el Santos.

El astro de 33 años entró al minuto 69 del partido en sustitución de Victor Hugo y estuvo a punto de marcar con un tiro libre que obligó al portero Brenno a lucirse, aunque, al final, el Peixe no pasó del empate 1-1 ante un rival directo en la lucha por evitar el descenso.

Todavía en el radar del seleccionador Carlo Ancelotti para una posible convocatoria con la selección de Brasil al Mundial de 2026, pese a no jugar con la 'Canarinha' desde hace más de dos años, el delantero se mostró activo, si bien acusó falta de ritmo.

Apenas cuatro minutos después de haber ingresado al campo de Vila Belmiro, Neymar participó en el tanto santista, obra en propia puerta de Bruno Pacheco.

El paraguayo Adam Bareiro adelantó al Fortaleza en la primera mitad.

El Santos sigue siendo el primer equipo fuera del descenso, con dos puntos de ventaja sobre el Vitória.

"Neymar entró bien. Lo esperaba con un nivel más bajo. Mostró calidad, personalidad, quitó la presión de todos, cargó solo el equipo (...). Lo necesitaremos, le exigiré más. Pensaba ponerlo 10 o 15 minutos, pero casi jugó 30", dijo el técnico Juan Pablo Vojvoda, quien se reencontró con su viejo club, al que llevó tres veces a la Copa Libertadores.

Neymar podría descansar la próxima semana en el derbi entre Santos y Palmeiras, por precaución ante el césped sintético del Allianz Parque.

Flamengo hace el trabajo

Con un doblete de Bruno Henrique en los minutos 51 y 60, y una diana de Giorgian De Arrascaeta en el 67, el Flamengo derrotó 3-0 al Sport Recife.

Le costó más de lo esperado encontrar el gol al equipo dirigido por Filipe Luís, pero cuando por fin movió las redes en el arranque de la segunda mitad, se soltó.

Los rubro-negros sufrieron la expulsión de Everton Araújo por tarjeta roja directa.

Con su triunfo, el Flamengo se coloca en el primer lugar con 64 puntos, dos más que el Palmeiras, a la espera del resultado dominical de los paulistas.

Ambos clasificaron entre semana a la final de la Copa Libertadores.

Cruzeiro no se rinde

El Cruzeiro, tercero en la tabla, superó 3-1 en casa al Vitória, con dos tantos de Kaio Jorge, que se consolidó como el máximo artillero del campeonato al llegar a 17 goles.

"Sumamos tres puntos y estamos más cerca de nuestro objetivo", declaró el técnico portugués del Cruzeiro, Léo Jardim, con la mira puesta en un cupo para la próxima Copa Libertadores.

Resultados:

- Sábado:

Cruzeiro 3

Vitória 1

Santos 1

Fortaleza 1

Mirassol 0

Botafogo 0

Flamengo 3

Sport Recife 0

- Domingo:

Ceará

Fluminense

Bahia

Bragantino

Corinthians

Gremio

Juventude

Palmeiras

Internacional

Atlético Mineiro

Vasco da Gama

Sao Paulo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 64 30 19 7 4 59 16 43

1. Palmeiras 62 29 19 5 5 53 26 27

3. Cruzeiro 60 31 17 9 5 45 22 23

4. Mirassol 56 31 15 11 5 52 31 21

5. Bahia 49 30 14 7 9 40 34 6

6. Botafogo 48 31 13 9 9 41 28 13

7. Fluminense 47 30 14 5 11 37 35 2

8. Vasco da Gama 42 30 12 6 12 49 41 8

9. Sao Paulo 41 30 11 8 11 33 33 0

10. Corinthians 39 30 10 9 11 32 35 -3

11. Gremio 39 30 10 9 11 33 38 -5

12. RB Bragantino 36 30 10 6 14 34 47 -13

13. Atlético Mineiro 36 29 9 9 11 27 32 -5

14. Ceará 35 30 9 8 13 27 29 -2

15. Internacional 35 30 9 8 13 35 43 -8

16. Santos 33 30 8 9 13 31 43 -12

17. Vitória 31 31 7 10 14 28 45 -17

18. Fortaleza 28 30 7 7 16 28 45 -17

19. Juventude 26 30 7 5 18 24 56 -32

20. Sport Recife 17 30 2 11 17 22 49 -27

prb/erc/cl