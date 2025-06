Neymar renueva contrato con Santos hasta fin de año

24 jun (Reuters) - El delantero brasileño Neymar firmó una extensión de contrato de seis meses con el Santos, anunció el martes el club.

El jugador, de 33 años, permanecerá en Santos hasta final de año, con la posibilidad de renovar nuevamente al término del mismo.

"Tomé una decisión y escuché a mi corazón. Santos no es sólo mi equipo, es mi casa, mis raíces, mi historia y mi vida. Aquí crecí y aquí me hice hombre. Aquí me quieren de verdad. Aquí puedo ser yo mismo y ser feliz de verdad", declaró Neymar en un comunicado.

Desde su regreso al Santos en enero, Neymar sólo ha jugado cuatro partidos del Brasileirao debido a una lesión de muslo que le dejó fuera de juego durante más de un mes. También dio positivo por Covid-19 a principios de junio.

