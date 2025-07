Neymar sigue vendiendo camisetas, ¿marcará goles para salvar al Santos?

Al anunciar la esperada renovación de Neymar, el Santos lanzó una promoción: 30% de descuento en las camisetas con el dorsal 10 del crack. Se agotaron en cinco días.

Neymar sigue siendo un rockstar para la hinchada del antiguo club de Pelé, pero tiene una pregunta por responder: ¿será capaz de cumplir en cancha con las expectativas, cuando el Santos se juega la permanencia en la Serie A del fútbol brasileño?

Y esa no es su única tarea pendiente.

El entrenador de la Seleção de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, tendrá un ojo puesto sobre él mientras planifica el Mundial de 2026. Ya avisó en una entrevista con la Conmebol: "Tiene que prepararse bien, tiene tiempo para hacerlo".

Sé tu héroe

El Brasileirao se reanuda el sábado tras el parón por el Mundial de Clubes. El Santos de Neymar estará libre, de preparativos para retomar su camino el próximo miércoles ante el Flamengo.

La situación del equipo paulista es difícil, ubicado en el decimoquinto lugar de la tabla, con 11 puntos en 12 fechas. Vitória le escolta con la misma cantidad de unidades, pero peor diferencia de goles (-3 contra -4).

Más abajo, en la zona de descenso, están el Inter de Porto Alegre (11), Fortaleza (10), Juventude (8) y Sport Recife (3).

"Be your hero" (Sé tu héroe), decía un mensaje del Santos en redes sociales en el primer día de entrenamientos después del receso, con un video de Neymar trotando sobre una caminadora con equipos para medir sus condiciones. El astro de 33 años lleva esa frase tatuada en la espalda.

Neymar renovó por seis meses, hasta fin de año.

"No me gusta nada hablar del futuro, me gusta vivir el presente (...) y mi presente ahora es volver a estar al 100%, estar bien en la cancha, porque sé que ahí puedo marcar la diferencia", dijo el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain en una actividad del Santos con su familia.

El Peixe necesita de él más que vender camisetas, aunque no viene mal el dinero extra: más de 240.000 piezas han sido vendidas desde que el atacante retornó a sus filas en enero, según el club.

Neymar tendrá nueva compañía. El Santos sumó al centrocampista Willian Arao y el lateral derecho Igor Vinícius como refuerzos y vendió a otros jugadores como el venezolano Yeferson Soteldo (Fluminense).

El arco y la flecha

Cléber Xavier, técnico del Santos, mostró confianza en el potencial de Neymar. No es sólo gol lo que espera de él.

"Él es el arco y la flecha", dijo Xavier en rueda de prensa. "Es las dos cosas. Juega infiltrándose (entre las líneas rivales) y organiza desde atrás, con asistencias, pero con gol", analizó.

Castigado por lesiones que le persiguen sin tregua, Neymar ha estado lejos de su mejor versión en su retorno al club donde inició su carrera profesional hace 16 años.

Ni arco, ni flecha. Ni ha asistido ni ha marcado en esta temporada del Brasileirao y jugó solo cuatro de los 12 partidos del Santos, con 181 minutos en total. Sí sumó tres goles y tres asistencias en siete presentaciones en el Campeonato Paulista, entre enero y marzo. Una buena señal: Neymar lideró el jueves con gol y asistencia una victoria 3-1 del Santos en un amistoso de preparación ante Desportiva Ferroviária. Jugó 45 minutos. Mano del Diablo En su último partido en el Brasileirao, el 1 de junio, Neymar vio tarjeta roja en una derrota 1-0 en casa ante el Botafogo. El crack había sido baja por un mes. Reaparecía. Intentó hacer un gol con la mano, como Diego Armando Maradona con su famosa "Mano de Dios" en el Mundial de México 1986, pero le salió la Mano del Diablo. El árbitro lo cazó y no lo perdonó. Se temía que, si las negociaciones para renovar contrato fracasaban, ese fuese el adiós de Neymar al Santos. Ahora tiene una oportunidad de cambiar esa gris postal por otras más coloridas. Así, quienes compraron su camiseta podrán usarla con gusto. erc/ffb/das