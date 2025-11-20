Neymar vuelve a marcar con el Santos y Flamengo y Palmeiras tropiezan en el Brasileirao

Con un gol marcado y un penal cometido, Neymar fue el gran protagonista en el empate 1-1 del Santos este miércoles con el Mirassol, en partido de una 34.ª jornada del Brasileirão en la que los dos primeros clasificados, Flamengo y Palmeiras, tropezaron contra Fluminense (2-1) y Vitória (0-0) respectivamente.

El día en que Brasil celebra el Día del Rey Pelé, conmemorando la fecha en que 'O Rei' marcó su gol número 1.000, en 1969, Neymar le brindó nuevamente una alegría a la afición del Santos al abrir el marcador en el minuto 4 tras plantarse solo ante el portero Walter y definir a la perfección.

Fue el cuarto gol de Neymar en el Brasileirao, donde había marcado por última vez el 4 de agosto, cuando le hizo dos goles al Juventude.

"Fue una jugada trabajada, puedo quedarme mano a mano con el portero o contra dos adversarios. No me puse nervioso, espero los 90 minutos por esto. Lo aprendí con Romário, dentro del área tienes que tener más calma que un médico en una cirugía", explicó Neymar en el descanso sobre el gol.

No obstante, en la segunda parte Neymar hizo caer dentro del área al veterano lateral Reinaldo, que transformó la pena máxima desde los 11 metros y puso el empate final.

Con el resultado, el Santos sigue con un punto más que la zona de descenso, mientras que el Mirassol prácticamente se aseguró su clasificación para la próxima Libertadores, necesitando apenas un punto en las últimas cuatro jornadas.

Fla-Flu tricolor

En la lucha por el título, Flamengo y Palmeiras tropezaron, aunque el Verdao logró recortarle un punto a los cariocas.

En el Maracaná, el Fluminense derrotó 2-1 al Flamengo, con dos tantos en la primera mitad del argentino Luciano Acosta y del colombiano Kevin Serna, aprovechando un grave error defensivo rojinegro.

Jorginho, de penal, redujo en el tramo final para un Flamengo que echó en falta al uruguayo Giorgian De Arrascaeta, quien apenas regresó este miércoles a Rio tras haber jugado en la víspera con su selección en los Estados Unidos.

"Sabíamos que sería un partido muy difícil, ellos tienen grandes jugadores, desequilibrantes, teníamos que estar concentrados todo el tiempo, pero se pudo hacer un partido impecable en la parte defensiva y nos vamos felices con el resultado", declaró Kevin Serna tras el partido, en el que hizo su sexto gol en el torneo.

"Sabíamos que teníamos una oportunidad muy grande para aumentar la ventaja en el liderato. Lamentablemente, no lo conseguimos. Asumo mi error en el segundo gol. Lo importante es que cuando un jugador se equivoca, todos van adelante para intentar resolver el error", explicó el guardameta argentino del Flamengo, Agustín Rossi, sobre el segundo tanto tricolor.

Con la derrota, el Flamengo reduce a dos puntos la distancia en el liderato sobre el Palmeiras, segundo, mientras que el Fluminense sube a la sexta plaza y está a una victoria de certificar su clasificación para la Copa Libertadores 2026.

Tropiezo decepcionante

El Palmeiras desaprovechó la oportunidad de igualar a puntos con el Flamengo en la punta al no poder pasar del empate sin goles contra el Vitória, primer equipo en descenso, en partido de la 37ª jornada adelantado a este miércoles.

Sin la presencia en el once inicial de sus internacionales, que llegaron horas antes a Sao Paulo para reincorporarse a su club, el Palmeiras jugó mal la primera parte y se chocó con un espléndido Thiago Couto bajo palos en la segunda mitad, que impidió la victoria del Verdao.

"La bola no entró, el fútbol es esto, tenemos que aceptarlo. Pero es de nuestra responsabilidad haber sido pasivos en la primera parte, quien quiere luchar por el título muy poco lo conseguirá así, no puedo decir otra cosa que no sea asumir la responsabilidad. No hicimos una buena primera parte", criticó el técnico portugués Abel Ferreira sobre el juego de su equipo.

El Verdao sigue a la caza del Flamengo, que tiene a dos puntos, mientras que el Vitória tiene la salvación a un punto de distancia.

La 34ª jornada se completará este jueves, destacando el derbi paulista entre Corinthians y Sao Paulo y la visita del Cruzeiro, tercero, al campo del Juventude, antepenúltimo.

